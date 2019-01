Novo relatório aponta 48 depósitos suspeitos para Flávio Bolsonaro

Redação Bem Paraná

Trecho de relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre movimentações bancárias suspeitas de Flávio Bolsonaro aponta que em um mês, ele recebeu quase 50 depósitos em dinheiro numa conta do senador eleito pelo Rio de Janeiro, no total de R$ 96 mil. As informações foram divulgadas hoje pelo Jornal Nacional. Clique aqui para ler a matéria completa no Blog Política em Debate.