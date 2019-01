Novorizontino bate Ituano é único visitante vitorioso no Paulista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Novorizontino derrotou o Ituano por 1 a 0, nesta segunda-feira (21), no estádio Novelli Jr. A partida encerrou a primeira rodada do Campeonato Paulista.

Esse foi o único triunfo de um visitante na rodada de abertura. As outras três vitórias foram obtidas por mandantes: o São Paulo bateu o Mirassol no Pacaembu, o Santos derrotou a Ferroviária na Vila Belmiro, e o Bragantino superou o Guarani no estádio Nabi Abi Chedid.

O gol decisivo saiu no segundo tempo. Aos 22 minutos, Lucas Ramon fez cruzamento da direita e encontrou Felipe Marques, que bateu no no canto, garantindo a vitória do Novorizontino.

Com o resultado, o Novorizontino lidera o Grupo B, com três pontos. Atrás dele estão Palmeiras e São Bento, com um ponto, e Guarani, com zero.

Na próxima rodada, o Novorizontino recebe o São Paulo no estádio Jorge Ismael de Biasi na quinta-feira (24), às 21h. O Ituano, por sua vez, visita o São Caetano no mesmo dia e horário, no estádio Anacleto Campanella.