Novos episódios 'Shadowhunters' e spin-off de 'Greys Anatomy' chegam à Netflix em fevereiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como acontece periodicamente, novos filmes e séries entrarão no catálogo da Netflix no mês de fevereiro, incluindo séries aguardadas como "The Umbrella Academy", "Station 19", e os últimos episódios de "Shadowhunters - The Mortal Instruments".

A primeira delas a ser disponibilizada, já no dia 1º de fevereiro, será o spin-off da popular "Grey's Anatomy", que mostrará o dia a dia em um batalhão dos bombeiros de Seattle. Com a segunda temporada já em andamento nos Estados Unidos, "Station 19" traz o doutor Benjamim Warrem agora com outro uniforme.

Também aguardada, "The Umbrella Academy", produzida pela própria Netflix, terá a primeira temporada disponibilizada no dia 15 de fevereiro. Com Ellen Page, de Juno (2007), a série mostra uma complicada família de super-heróis, que se une para desvendar a morte do pai, enfrentar uma ameaça apocalíptica e muito mais.

Já os fãs de "Shadowhunters" terão que esperar até 26 de fevereiro para ver os episódios finais da série, cancelada na terceira temporada. A saga de Clary Fray com anjos, demônios, vampiros e lobisomens pode ser vista por enquanto nas duas primeiras temporadas e em parte da terceira, já no catálogo do serviço de streaming.

Também entrarão na Netflix as séries "Boneca Russa", "Sempre Bruxa", "Nightflyers", "Mandou Bem - México", "Dirty John - O Golpe do Amor", "Supermães", "Go! Viva do Seu Jeito", a terceira temporada de "One Day At a Time" e a terceira temporada de "Ash vs. Evil Dead".

Outras produções que também entrarão no streaming são: os filmes "Dumplin" (2018), com Jennifer Aniston; o nacional "Uma Namorada para Minha Mulher" (2016), com Ingrid Guimarães, Caco Ciocler; e a comédia australiana "Até que a Gente te Separe" (2018), original Netflix.

Para as crianças, estarão disponíveis as séries "Zoe e Raven: Valentines Day", a segunda temporada "As Épicas Aventuras do Capitão Cueca", e a segunda temporada de "Elena de Avalor", da Disney.