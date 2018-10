Novos indicadores deixam setor de vendas de imóveis otimista

Da Redação Bem Paraná

Os dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial (Inpespar), do Sindicato da Habitação e Condomínios (Secovi-PR), mostram que o mercado imobiliário de Curitiba está mais otimista. O reflexo disso, por exemplo, é a diminuição na oferta de terrenos, que apresentou queda de 2,2% em setembro em relação ao mês anterior.

De acordo com presidente do Inpespar, Jean Michel Galiano, a combinação de uma taxa de juros menor, um aumento de consumo são importantes sinalizações de que o mercado começa a se movimentar e se reconstruir novamente.

“A diminuição na oferta de terrenos mostra que as construtoras e incorporadoras estão se preparando para lançar novos empreendimentos no mercado da capital. A aquisição desses terrenos mostra essa preparação e um aumento do otimismo e também não podemos esquecer que os imóveis são investimentos de médio e longo prazos e logo começaremos a ver esses resultados”, explica.

No caso dos imóveis residenciais também houve queda de 3,2% em relação à agosto e aumento de 1,9% com setembro do ano passado. Entre os imóveis comerciais, aumento de 0,2% na oferta em relação à agosto e queda de 3,9% com o mesmo mês do ano passado. “Em setembro, por exemplo, tivemos cerca de 700 imóveis residenciais vendidos, um aumento de 23,9% em relação a setembro de 2017, o que deixa o mercado um pouco mais confiante”, complementa.