Novos professores da rede municipal de Curitiba se apresentam

O primeiro grupo de professores aprovados em concurso público pela Prefeitura participou, nesta quinta-feira (10/1), da reunião de convocação na Secretaria Municipal da Educação, no Alto da Glória. Este mês, a Prefeitura convoca 380 profissionais do magistério docência I para compor o quadro de servidores concursados da área.

Os candidatos apresentam documentos, agendam o exame médico admissional, recebem orientações de servidores das Secretarias de Recursos Humanos e da Educação e explicações sobre a previdência complementar (CuritibaPrev).

As reuniões seguem até o dia 15 de janeiro, por grupos de cem docentes a cada dia. Os novos profissionais estarão em sala de aula a partir do início do ano letivo. Eles atenderão turmas de Educação Infantil e também do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

“Estamos ansiosos pela chegada de mais esses novos servidores, isso é motivo de orgulho para nossa rede”, afirmou a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

A diretora do departamento de Desenvolvimento de Políticas de Pessoas da Secretaria de RH, Jane Sus, alerta os aprovados para não perderem datas e horários de convocação.

Os novos professores estão animados para assumirem suas funções em sala de aula. Manuella Wambier Silva já foi professora em Pinhais e agora vai compor o quadro na capital. “Estou feliz, minha família é da área, minha mãe foi professora por 30 anos aqui”, contou.

Louise Alves Shirmer também vem da região metropolitana. Ela tem um padrão na Prefeitura de São José dos Pinhais e a partir de agora também terá um padrão em Curitiba. “Já sou professora desde 2009”, disse Louise.

Mais contratações

Em 2018, a Prefeitura contratou 542 professores para ocupar vagas abertas em decorrência de aposentadorias e exonerações. No ano de 2017 foram contratados 121 professores de educação infantil, docência I e docência II, além de 47 auxiliares de serviços escolares (inspetores). Todos foram aprovados em concurso público.

A rede pública de ensino de Curitiba tem mais de 400 unidades, entre escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), 141 mil crianças e estudantes matriculados e 17 mil profissionais.

Concurso

Além dessas convocações na Educação, relativas a concurso já realizado, a Prefeitura de Curitiba também vai realizar, este ano, novo concurso público para diversas funções. Serão 23 cargos, com 134 vagas.

Os salários variam de R$ 1.661,69 (agente administrativo) até R$ 8.877,58 (auditor fiscal de tributos municipais).