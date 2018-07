Núcleo de Dramaturgia do Sesi anuncia o início de sua edição de 2018

Redação Bem Paraná com assessoria

O mês de julho marca a largada do tão aguardado Núcleo de Dramaturgia, um programa anual do Sesi Cultura Paraná que propõe o estudo, a reflexão e a prática da escrita para a cena. Os participantes da edição 2018 já foram selecionados e a programação está ainda mais dinâmica, contando com artistas de diferentes estados e linhas de pesquisa. O lançamento acontece no fim de semana dos dias 27 e 28 de julho no Centro Cultural Sesi Heitor Stockler de França e conta com ações gratuitas e a preços populares, todas abertas ao público em geral.

Oficinas, encontros, palestras, mesas redondas e orientações direcionadas com artistas das artes cênicas de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A programação deste ano para o Núcleo de Dramaturgia do Sesi está recheada. Os 12 participantes selecionados vivenciarão uma verdadeira imersão de estudo e prática. E para marcar o início dessa trajetória, a coordenação do projeto preparou um fim de semana enriquecedor para o público de Curitiba e Região com a participação especial do diretor carioca Diogo Liberano.

Liberano é diretor teatral e dramaturgo atuante na companhia Teatro Inominável. A pesquisa dele gira em torno da dramaturgia como um tipo de literatura autônoma à cena teatral. Ele é doutorando em Literatura, Cultura e Contemporaneidade e coordena o Núcleo de Dramaturgia do Sesi Cultura do Rio de Janeiro. Logo na sexta do dia 27, Diogo vai apresentar na Casa Heitor a sua performance “O Narrador”, elaborada a partir de um ensaio de Walter Benjamin sobre a obra do escritor russo Nikolai Leskov. Trata-se de uma mescla de narrativas distintas que tem obtido sucesso de público e crítica desde a sua estreia. “Configura-se como um encontro entre o performer e o público ouvinte, entrelaçados pelo gesto de contar histórias”, explica Liberano.

O diretor carioca ainda vai mediar uma mesa-redonda sobre dramaturgia no sábado do dia 28. O encontro terá a presença dos orientadores do programa: Lígia Oliveira (SP), Marcelo Bourscheid (PR), Olga Nenevê (PR), Sueli Araujo (PR) e Stephan Baumgärtel (SC). A produção do Núcleo de Dramaturgia garante que “será um encontro descontraído com direito a café e com a intenção de colocar a dramaturgia na mesa, nas bocas e nos corações”. No mesmo fim de semana, Diogo também vai ministrar a primeira oficina imersiva do Núcleo, ação destinada aos participantes do programa.

Ainda no sábado (28), também acontece a encenação do texto “Pré-Santa ou Canonização”. A obra é de autoria de Helen Kaliski, participante da edição 2017 do Núcleode Dramaturgia do Sesi Cultura Paraná. A trama gira em torno de uma mulher que espera pelo processo de canonização se tornando uma pré-santa, estado onde a pessoa a ser santificada discorre sobre a sua vida e morte. A produção foi orientada por Jé Oliveira e Stephan Baumgärtel.

Os encontros da edição 2018 do Núcleo de Dramaturgia acontecerão entre os meses de julho e novembro e algumas oficinas terão vagas destinadas à comunidade, além de palestras e bate-papos com os convidados, sempre abertos ao público. Ao final do programa, os textos inéditos elaborados pelos participantes serão apresentados em forma de leitura dramática em uma mostra pública. Interessados em participar da edição 2019, devem ficar atentos ao próximo edital de abertura do Núcleo no site do Sesi Cultura: www.sesipr.com.br/cultura.

Serviço:

SESI CULTURA PARANÁ APRESENTA:

Edição 2018 do Núcleo de Dramaturgia | Programação de Abertura

Performance O Narrador

Com Diogo Liberano, do Teatro Inominável

Data: 27 de julho

Horário: às 19h

Duração: 50 minutos

Valor: entrada franca

Encenação do texto Pré-Santa ou Canonização

Obra de Helen Kaliski, participante da edição 2017 do Núcleo

Data: 28 de julho

Hora: às 18h

Valor: R$ 20,00 e R$ 10,00

Encenação e atuação: Helen Kaliski

Orientação: Jé Oliveira e Stephan Baümgartel

Trilha sonora e sonoplastia: Jo Mistinguett

Figurino, maquiagem e cabelo: Victor Hugo

Interlocuções artísticas: Victor Hugo

Dramaturgia em Perspectiva

Mesa redonda com Lígia Oliveira (SP), Marcelo Bourscheid (PR), Olga Nenevê (PR), Sueli Araújo (PR) e Stephan Baumgärtel (SC).

Mediacão de Diogo Liberano (RJ).

Data: 28 de julho

Hora: às 19h

Valor: entrada franca

Local: Centro Cultural Sesi Heitor Stockler de França

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 458 - Centro

Observação: sujeito a lotação

Mais informações:

http://www.sesipr.com.br/cultura/

https://www.facebook.com/sesiculturapr/