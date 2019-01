Núcleos de chuva forte atingem municípios da Grande Curitiba e Litoral nesta terça

Da Redação Bem Paraná com sites

O começo da tarde desta terça-feira (22) tem núcleos de chuva forte em pontos da Grande Curitiba e Litoral. Às 13h20 o radar meteorológico de Teixeira Soares identificava diversos núcleos com chuvas que se desenvolveram mais intensamente com destaque para as chuvas de Bocaiúva do Sul. Outros núcleos se formaram sobre o Litoral.

No final de semana a chuva forte provocou estragos em Piraquara e Colombo, destelhando casas e provocando alagamentos pontuais. Na semana passada a Capital foi atingida por temporais típicos de verão, mas derrubaram cerca de 44 árvores.

Na quarta-feira (23) uma nova frente fria aproxima-se do Rio Grande do Sul. No Paraná a massa de ar que predomina na região é quente, favorecendo a rápida elevação das temperaturas. A partir da tarde "chuvas de verão" ganham força sobre Estado, com possibilidade de temporais localizados.