Número de jovens que tiram primeira habilitação para dirigir cai 49,4% no Paraná

Josianne Ritz

Há 30 , 20, 10 anos, o maior sonho de quem fazia 18 anos era tirar a carteira de motorista. A nova geração, no entanto, já não pensa assim. Em quatro anos, o número de primeiras habilitações no Paraná caiu 49,4%, segundo dados do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR). A queda mais acentuada aconteceu de 2017 para 2018, quando caiu 24,4% (veja tabelas). Mas o que leva a garotada a não ter mais interesse em dirigir? Uma nova mentalidade sobre o meio ambiente? A proliferação de aplicativos de transporte? Uma nova visão de mundo?

