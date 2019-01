Número de mortes no trânsito apresenta queda de 10%, diz Batalhão de Polícia

PMPR

O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) alcançou uma queda significativa de 10% no número de acidentes registrados no Paraná em 2018, em relação ao ano anterior. Além disso, o número de mortes no trânsito também diminuiu, passando de 54 (em 2017) para 49 (em 2018) – também uma queda de 10%.

Os resultados obtidos, segundo a Oficial de Comunicação do batalhão, Tenente Etiene Camila Gonçalves do Carmo, se devem ao bom planejamento das operações da Corporação: “Em 2018, foram deflagradas 1.147 operações pelo BPTran, em locais e horários escolhidos, justamente, pela maior incidência de acidentes e infrações”, afirma.

Com essas operações, foram 33.433 notificações de trânsito registradas, além de 6.134 veículos recolhidos e 1.150 pessoas presas (726 por estarem dirigindo sob influência do álcool).

Além do atendimento de acidentes e da realização de operações de fiscalização, o BPTran, em 2018, teve um expressivo reforço nas atividades de educação para o trânsito. Ao todo, foram 118 instituições de ensino e empresas atendidas por meio de palestras e ações educativas, totalizando um público de 15.084 pessoas atingidas positivamente com essas ações.

A Polícia Militar ressalta, também, que as abordagens realizadas pelas equipes do BPTran são realizadas de maneira completa, e não apenas em questões de trânsito. Através da revista em pessoas e também em buscas pelos veículos, foram recuperados 23 automóveis com registro de alerta de roubo ou furto, e também quatro armas de fogo apreendidas, além do encaminhamento de 58 simulacros e mais de 10 quilos de diversas drogas para a tomada de medidas cabíveis aos casos.