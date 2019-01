Número de mortes por afogamento no Litoral do Paraná já supera o verão passado

Operação Verão

O Corpo de Bombeiros do Paraná confirmou a morte da sétima vítima por afogamento na tarde de quarta-feira (09/01). O corpo do homem, de aproximadamente 25 anos, foi encontrado durante as buscas na região de Ponta do Poço, em Pontal do Sul. O desaparecimento dele foi desde a tarde de terça (08/01) quando fazia pesca subaquática na região. Desde o início da temporada de verão até agora, são sete óbitos por afogamento, contra seis no verão passado.

As buscas iniciaram-se por volta de 19h30 de terça-feira, quando o Corpo de Bombeiros foi avisado do sumiço do jovem. O trabalho começou ainda à noite, com o emprego de mergulhadores. Na manhã de hoje, a atividade foi retomada e, por volta de 15h30, amigos do homem que auxiliavam os bombeiros nas buscas, encontraram o arpão da vítima, e logo depois o corpo, que estava há aproximadamente seis metros de profundidade.

As equipes retiraram o corpo da água e foram acionados os agentes da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de perícia. As circunstâncias de como ocorreu o afogamento devem ser apontadas com o resultado do laudo do IML.

Desde o lançamento da Operação Verão Paraná 2018/2019 até agora foram registradas sete mortes por afogamento na Costa Leste do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, dos sete casos três ocorreram em locais em que não havia Posto de Guarda-Vidas fixo. Na temporada anterior, durante todo o verão, foram seis casos de afogamento com morte.