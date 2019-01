Número de mortos em Brumadinho sobe para 40; Oito já foram identificados

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Subiu para 40 o número de mortos por causa do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, segundo o Governo de Minas Gerais. Oito deles já foram identificados.

Até o momento, 366 pessoas foram resgatadas, sendo 221 funcionários da Vale e 145 terceirizados. Há 23 pessoas hospitalizadas.

O trabalho de monitoramento da barragem 6 continua. As atividades de resgate foram suspensas às 20h e serão retomadas às 4h deste domingo (27).

Segundo informações do governo mineiro, o Corpo de Bombeiros mantém 205 homens no local, sendo que 175 são especializados no trabalho de resgate de vítimas de soterramento.

A Vale será multada em R$ 99 milhões por responsabilidade nos danos causados pelo rompimento da barragem, informa também o governo do estado.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Germano Vieira, a empresa deverá ser notificada até segunda-feira (28) e, a partir de então, terá 20 dias para recorrer.