Números escancaram o 'jogo feio' de Coritiba e Paysandu

Silvio Rauth Filho

Coritiba e Paysandu vão se enfrentar no sábado (dia 27) às 18h30, pela 33ª rodada da Série B. Se os dois times repetirem o que já fizeram nas partidas anteriores, será um duelo com muitos passes errados e faltas cometidas e poucas finalizações certas. É o que mostram as estatísticas da competição.

O Coritiba é o time com mais faltas cometidas na competição, com média de 19,3 por jogo. O Paysandu aparece em quarto lugar nesse ranking, com 18,3. Os dados são do Footstats.

A “pancadaria” das duas equipes rendeu 93 cartões amarelos para o Coxa na competição e 87 para o Paysandu. Os dois times estão entre os oito com mais cartões na Série B.

Com a bola, os dois times também deram show de horror na competição. O Paysandu é quem mais erra passes na Série B – só acerta 86% das tentativas. O Coritiba é o 15º nesse fundamento, com 87%.

A baixa qualidade também aparece na pontaria. O Paysandu é 15º no índice de finalizações, com 33% certas. O Coritiba é o 14º, com 34%.

SHOW DE HORROR

Estatísticas de Coritiba e Paysandu na Série B 2018

Faltas cometidas

1º Coritiba 19,3 por jogo

4º Paysandu 18,3 por jogo

Cartões amarelos

7º Coritiba 93

8º Paysandu 87

Precisão nos passes

15º Coritiba 87%

20º Paysandu 86%

Precisão das finalizações

14º Coritiba 34,1%

15º Paysandu 33,3%

Fonte: Footstats