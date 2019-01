Plantão de Notícias

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com cabelo tingido de loiro e barba preta, Gabigol foi apresentado oficialmente pelo Flamengo na tarde desta sexta-feira (11), no Ninho do Urubu. Vestido com a camisa rubro-negra, o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2018 destacou que sua história com ela se inicia agora.

"A minha história com a camisa do Flamengo começa a ser escrita agora. E espero que ela seja muito feliz", declarou em suas primeiras palavras.

Sorridente, o atacante brincou sobre o fato dele e Diego estarem com cabelo "platinado", mas disse que o entrosamento deve ser mesmo dentro de campo. Gabriel disse que a pressão por títulos será em cima dele e de todos os jogadores, mas prometeu dar sua contribuição.

"Quem tem que ganhar é o Flamengo. Não é o Gabriel querer ser o artilheiro, ser o melhor. O Flamengo está acima de tudo e de todos. Queremos é ser campeões", afirmou.

CONTRATAÇÕES

Durante a coletiva de apresentação, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, explicou a transação e disse que as contratações do Flamengo estão dentro da realidade financeira do clube.

"Todas as contratações estão dentro do orçamento, dentro de um plano de governança. Só para deixar claro isso. É a contribuição dos sócios-torcedores que nos dão essa possibilidade", disse ele.