“O Paraná Clube subiu sem treinador”, provoca Lisca

Silvio Rauth Filho

O técnico do Ceará, Lisca, fez uma provocação a Matheus Costa, que era o treinador do Paraná Clube na reta final da Série B. Costa era o auxiliar de Lisca no clube paranaense em 2017. As declarações ocorreram nesse domingo (dia 5), após a partida na Vila Capanema.

Perguntado se a vitória teve um “gosto especial”, Lisca começou de forma educada, mas não perdeu a chance de atacar. “Até fico triste porque gosto muito do Paraná. Minha relação com a Fúria, com a torcida do Paraná é muito boa. A Fúria me substituiu e levou o Paraná para a Série A. O Paraná subui sem treinador”, ironizou.

Matheus Costa deixou o Paraná após a Série B de 2017 e, em 2018, comandou o Joinville na Série C do Campeonato Brasileiro.