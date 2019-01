O que se sabe até agora sobre a tragédia em Brumadinho

Folhapress

O que aconteceu?

Nesta sexta-feira (25), a barragem 1 da mineradora Vale em Brumadinho (MG), que continha jeitos de minério de ferro, rompeu-se. Com isso, ao menos uma outra barragem do sistema da mina do Feijão transbordou.

Que locais foram atingidos?

A principal área afetada foi o centro administrativo da Vale, onde, no momento do rompimento, havia cerca de 300 funcionários. Outros 120 estavam em outros locais da região da mina. A lama também atingiu a comunidade rural Vila Ferteco e chegou até o rio Paraopeba, a mais de 5 km da barragem. A lama se estende por uma área de 3,6 km² e por 10 km, de forma linear.

Há mortos?

60 corpos haviam sido encontrados até a manhã de segunda-feira (28), segundo o Corpo de Bombeiros. Destes, 19 foram identificados.

Quantas pessoas estão desaparecidas?

292. Dos 427 funcionários da Vale, 279 haviam sido encontrados vivos na noite de sexta. Os Bombeiros resgataram 192 pessoas.

Há risco de outro rompimento?

No domingo (27) os bombeiros iniciaram a evacuação de comunidades de Brumadinho após a constatação de que uma segunda barragem da Vale apresentava risco iminente de rompimento. Trata-se de um repositório de água com 1 milhão de m³. Um alarme de aviso sobre rompimento de barragem soou às 5h30. A possibilidade de um novo rompimento foi descartada depois.

Como estão os trabalhos de resgate?

280 bombeiros trabalham nas operações de busca. Os locais são de difícil acesso por causa da lama de rejeitos e para trabalhos em determinadas áreas é exigido o acesso com apoio aéreo, por meio de helicóptero. Brigadistas e voluntários também auxiliam no resgate. Além disso, uma equipe de 136 militares enviada pelo governo de Israel chegou a Belo Horizonte no domingo à noite.

O que é a ajuda de Israel?

A Unidade Nacional de Resgate das Forças de Defesa de Israel (FDI) foi criada em 1984 para lidar com ameaças que o país lida e costuma prestar assistência humanitária internacional. A equipe trouxe ao Brasil 16 toneladas de equipamentos. Entre eles estão sonares que podem detectar sinais de celular a até três metros de profundidade e distinguir a lama de outras substâncias, como corpos.

A barragem que se rompeu seria desativada. O que isso significa?

A barragem não recebia mais rejeitos da mineração desde 2015, mas ainda armazenava resíduos antigos.

Quem é responsável por fiscalizar as barragens?

Há diferentes órgãos responsáveis pela fiscalização. No caso dos reservatórios ligados às minas, isso fica a cargo da Agência Nacional de Mineração.

Quantas barragens há no país?

Segundo relatório da Agência Nacional de Águas (ANA), foram identificadas, até 2017, 24.092 barragens. Naquele ano, havia apenas 154 funcionários para fiscalizar todas os reservatórios do país, entre estaduais e federais.

Já há alguma responsabilização?

A Justiça de Minas Gerais acatou diferentes pedidos de bloqueio de valores da Vale. Somados, até o momento, eles contabilizam R$ 11 bilhões. Há ainda uma multa aplicada pelo Ibama, de R$ 250 milhões. Foi instaurado inquérito para apurar as causas do rompimento.

Como ajudar os atingidos?

ONGs e estabelecimentos públicos e comerciais arrecadam itens de primeira necessidade para auxiliar os atingidos. Moradores, porém, ressaltam que há Há ainda a possibilidade de doações financeiras e de sangue.

A tragédia é maior do que a de Mariana?

O número de pessoas mortas é superior ao da tragédia de 2015, quando a barragem de Fundão deixou 19 mortos. Em termos ambientais, porém, os danos tendem a ser menores, uma vez que o volume de rejeitos de minério expelidos pelo rompimento em Brumadinho é estimado em cerca de um quarto do de Mariana, e o material é menos úmido.

O Inhotim foi atingido?

O museu ao ar livre, que fica localizado em Brumadinho, não havia sido atingido pela lama. Contudo, por precaução, foi evacuado na sexta e ficará fechado até o fim de janeiro.