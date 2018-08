“O sinal de alerta está ligado já há algum tempo”, afirma Tcheco

Rodolfo Luis Kowalski

A cada partida, uma nova decepção. A cada decepção, o G4 mais distante. O Coritiba está com o sinal de alerta ligado. E não é de hoje, segundo afirmou o técnico Tcheco em entrevista coletiva após sua estreia no comando da equipe, na derrota por 1 a 0 contra o Atlético-GO na Caverna do Dragão.



“ O sinal de alerta está ligado já há algum tempo. Temos conversado muito sobre isso e só esperamos que eles (jogadores) assimilem o mais rápido possível e possam reagir. Mesmo não treinando, vamos tentar arrumar a casa e tocar em frente”, disse o treinador, que nos próximos oito dias fará três jogos (contra Criciúma, na próxima terça-feira, Oeste, na sexta, e Brasil de Pelotas, na outra terça).



Segundo o treinador, apesar do bom nível do adversário (que nos últimos 11 jogos perdeu apenas um jogo), o resultado e a atuação da equipe não foram os esperados. “Pagamos um preço caro por um erro coletivo, num lateral que era noss o . Aí vem alguns problemas que seguem”



Tcheco ainda comentou que depois de sair atrás a equipe até teve um bom volume de jogo, principalmente no segundo tempo, mas finalizou pouco contra a meta adversária.



“ Estivemos longe daquilo que pensávamos e do ideal. Nós pedíamos a individualidade, a triangulação, para gente finalizar. Faltou tranquilidade para fazer isso. Quando era para tocar mais a bola a equipe lançava e vi c e-versa. Pela tabela que a gente se encontra e principalmente por esses últimos m inutos, não sei se transparece essa intranquilidade dos jogadores, mas é uma coisa que temos de trabalhar, eles tem de amadurecer. N ão vamos ter tempo para treinar, vai ser mais na base da conversa, mas vamos fazer o possível para que i s so não se repita”, declarou.



Sobre a próxima partida, contra o Criciúma, o treinador destacou que a equipe não pode jogar pelo empate. E embora tenha evitado falar em mudanças na escalação, deixou claro que avaliará algumas situações. “ Não vou falar em mudanças agora, no calor do jogo, mas é claro que é algo a ser estudado.”



Força da torcida



Questionado sobre o que teria para falar ao torcedor neste momento, Tcheco foi incisivo, naquele que talvez tenha sido o momento mais importante da coletiva:



“Eu diria ao torcedor, por mais que seja dramática nossa situação na tabela, por mais que seja difícil, e nós nunca imaginávamos, nesta rodada, estar aqui, mas vai ficar pior se os torcedores não apoiarem a gente. Ainda é muito cedo para largar a toalha, muito cedo mesmo. O G4 está a quatro pontos, não podemos criar um fantasma que nos prejudique mais ainda”, disse o treinador.



Ainda segundo Tcheco, esse é o momento do torcedor coxa-branca estar ao lado do clube para ajudar a reerguê-lo e também para ajudar os jogadores a crescer em termos de desempenho e em termos psicológicos, de autoestima.



“Temos jogadores que talvez tenham algumas dificuldades? Talvez tenha, não podemos deixar de reconhecer isso. Mas nesse momento, o importante é o apoio deles. Eles que vão fazer os jogadores ter autoestima, que vão fazer os jogadores evoluir no aspecto psicológico. Ainda bem que nosso jogo já é terça-feira, que não dá tempo de ficar com pensamento negativo e tem de se reerguer já a partir de amanhã”, finalizou.