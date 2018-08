O Teatro Mágico comemora 15 anos de carreira com show especial na Ópera de Arame

Redação Bem Paraná com assessoria

Com mais de dois milhões de álbuns vendidos, 7 CDs autorais, 3 DVDs, músicas em novelas e um dos projetos mais bem sucedidos da música independente nacional, O Teatro Mágico vem a Curitiba em setembro com o show comemorativo aos 15 anos da trupe. Com realização da Prime, a apresentação inédita está marcada para o próximo dia 01 de setembro no palco da Ópera de Arame (Rua João Gava, s/n) às 21h30.

Misto de sarau poético, circo e show de música, O Teatro Mágico se diferenciou na MPB moderna pela performance multiartística e trouxe o debate da "música livre" para o universo pop.

O repertório celebra o passado e o legado da banda com os sucessos da carreira, como “Deixa Ser”, "O Anjo mais velho", "Pena" e "Camarada D´água", mas também terá espaço para músicas inéditas da trupe que farão parte do próximo disco, sem previsão de lançamento. As canções são entremeadas por representações de elementos que constituem o grupo, ou seja, circo, teatro, poesia, literatura, política e cancioneiro popular.

Para este show, O Teatro Mágico contará com a participação de artistas que já passaram pela trupe em algum momento de sua trajetória: Zeca Loureiro (guitarra), Rafael dos Santos (bateria), Emerson Marciano (contra-baixo), Nô Stopa (voz e performance), Maria Fernanda Leal (violino), Andrea Barbour (dança aérea e performance) e Matheus Bonassa (palhaço,circo).

Os ingressos estão à venda através do Disk Ingressos, Call-center Disk Ingressos, na bilheteria do teatro Positivo, na bilheteria do teatro Guaíra e pelo portal www.diskingressos.com.br.



Mais sobre O Teatro Mágico

O Teatro Mágico, que foi criado pelo músico e vocalista Fernando Anitelli em 2003, se consolidou como referência na América Latina por sua estética própria, que reúne a música com as artes performáticas, e também pelo uso inovador da internet para formação de público. A percepção de mudanças comportamentais - como o público se relaciona com a música e os seus artistas – trouxe para a companhia o espírito de projeto de música livre e o uso pioneiro de redes sociais como Facebook, Twitter e Youtube. Além da criação da sigla MPB (Música para Baixar), O Teatro Mágico foi um dos primeiros no Brasil a disponibilizar suas músicas para download gratuito.



Atuando na música de forma totalmente independente, tanto na produção como na venda, a banda já lançou cinco CD´s de estúdio, três DVD´s e um álbum ao vivo. Mesmo disponibilizando todo seu conteúdo para download gratuito, o grupo já vendeu mais de três milhões de CD´s e mais de 450 mil DVD’s.



Os números da internet também são surpreendentes: mais de 17 milhões de visualizações no Youtube, 161.000 seguidores no Twitter, 95.000 no Instagram e-mails de 1.2024.000 curtidas na página oficial no Facebook.



SERVIÇO:

O TEATRO MÁGICO – Show 15 anos

Quando: 01 de setembro de 2018 (Sábado)

Local: Ópera de Arame (R. João Gava, s/n)

Horários: Abertura do teatro: 20h30 /Início do espetáculo: 21h30

Duração do show: cerca de 90min

Ingressos: variam de R$50,00 (meia-entrada) a R$210,00 (inteira), de acordo com o setor.

Plateia Premium - R$190,00 (inteira) e R$100,00 (meia-entrada);

Plateia A - R$170,00 (inteira) e R$90,00 (meia-entrada);

Plateia B - R$130,00(inteira) e R$70,00 (meia-entrada);

Plateia - R$90,00(inteira) e R$50,00 (meia-entrada).

A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer.

Clube Prime possui 50% na compra de até dois bilhetes por titular.

Portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos possuem 20% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular.

****Já está incluso o valor de R$10,00 de acréscimo por bilhete referente à taxa de administração Disk Ingressos.

Descontos não cumulativos com outras promoções ou descontos.

É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: Dinheiros e cartões de crédito/débito Visa e Mastercard.

Pontos de Venda: Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro Positivo (de segunda a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro Guaíra (de terça a sábado, das 12h às 21h) e pelo portal www.diskingressos.com.br.

**Entrega em domicílio com taxa de entrega.

Classificação etária: Livre

Informações p/ o público: (41) 33150808 / 33173283 / www.maisumadaprime.com.br

Realização: Prime