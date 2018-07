Obituário 'sincerão' diz que morto 'deixou esse mundo sem contribuir com nada'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um obituário publicado em um jornal de Barcelona deixou os leitores com a pulga atrás da orelha. O texto dizia que o morto, um homem de 77 anos, "deixou este mundo sem contribuir com nada". O obituário foi publicado no dia 8 de fevereiro em duas línguas, espanhol e catalão, e dizia: "Filho de Pilar e Emilio. Deixa este mundo sem ter contribuído com nada importante. Crente em um Deus que eu espero que exista. Seus primos e familiares comunicam aos amigos e conhecidos e pedem uma oração em sua lembrança". A história chamou tanta atenção que o jornal "La Vanguardia" decidiu esclarecer o motivo de os parentes terem descrito o morto com tanta, digamos, sinceridade.

Um repórter foi então ao funeral de Emilio Miró Paniello, onde conversou com a família. Eles disseram que foi o próprio falecido quem deixou um testamento em vida com a frase escrita, e que a frase é literal. O texto era mais longo, mas precisou ser cortado para caber no jornal e a frase acabou ficando descontextualizada, explicaram os parentes. "Era um homem de cultura muito elevada e também muito modesto. Fez sim, muitas coisas importantes, mas quis deixar o próprio obituário com sua maneira de ser", relataram os familiares. "Ele teria ficado boquiaberto em saber da repercussão do texto."