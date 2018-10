Obra de arte feita a partir de algoritmos é arrematada por US$ 432,5 mil em Nova York

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A casa de leilão Christie's vendeu, em Nova York, a primeira obra criada com inteligência artificial de sua história.

Feita a partir de algoritmos, a tela "Portrait of Edmond Belamy" (retrato de Edmond Belamy, em português), foi arrematada por US$ 432,5 mil dólares, -cerca de R$ 1,6 milhões- na última quinta-feira (25). O montante obtido foi muito superior à expectativa inicial, de no máximo US$ 10 mil. O comprador arrematou a obra por telefone.

"Portrait of Edmond Belamy" foi criado por um coletivo francês chamado Obvious, formado por três estudantes de 25 anos. Faz parte de uma coleção batizada "La Famille Belamy", e retrata um homem jovem através de uma imagem em baixa definição. O canto inferior direito do quadro mostra à fórmula matemática que gerou o resultado.

De acordo com um dos integrantes do coletivo, Pierre Fautrel, para criar a obra o algoritmo analisou 15 mil retratos produzidos entre os séculos 14 e 20.