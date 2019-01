Ivan Santos com colaboração dos editores do Bem Paraná politica@bemparana.com.br

O prefeito Rafael Greca (PMN) anunciou ontem a nomeação de Rodrigo Rodrigues como novo secretário municipal de Obras de Curitiba. Ele vai substituir o vice-prefeito, Eduardo Pimentel, que renunciou ao cargo em razão da nomeação do irmão, Daniel Pimentel, para a presidência da Copel no governo Ratinho Júnior. Caso Eduardo não renunciasse, Daniel ficaria impedido de assumir o comando da empresa em razão da lei de estatais.

Substituto

O juiz federal Luiz Antonio Bonat é o primeiro da lista para substituir o ex-juiz Sergio Moro na condução dos processos da Operação Lava Jato, na 13a Vara Federal de Curitiba. Bonat é o juiz mais antigo a se inscrever no concurso interno do TRF (Tribunal Regional Federal) da 4a Região para a vaga de Moro, que assumiu o ministério da Justiça. O prazo para inscrição se encerrou na segunda-feira. O critério de seleção é o de antiguidade -Bonat é juiz federal há 25 anos.

Currículo

Nascido e formado em Curitiba, o magistrado já passou por Foz do Iguaçu, Criciúma e Curitiba. É mestre em Direito Público pela UFPR e, atualmente, é titular da 21ª Vara Federal de Curitiba. Em 2003, ele foi responsável pela primeira condenação criminal de uma pessoa jurídica no Brasil, num caso de danos ambientais à margem do rio Urussanga, em Santa Catarina.

Reforma

O governador Ratinho Jr comandou ontem a terceira reunião de secretariado. O secretário de Estado de Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge, fez uma apresentação das ações da Pasta nestas primeiras semanas de governo. Ele destacou cinco ações prioritárias que estão a cargo da secretaria. Uma delas é a formatação do projeto de reforma administrativa, que reduzirá de 28 para 15 o número de secretarias de Estado.

Contabilidade

Jorge também ressaltou a organização da prestação de contas do governo, referente a 2018, que precisa ser concluída até março para entrega aos órgãos de controle. Outras atividades realizadas pela equipe de planejamento são a elaboração do Plano Plurianual (PPA) e o acompanhamento das operações de crédito realizadas pelo Estado. O secretário também destacou que o governo aguarda a aprovação, em redação final, do projeto de lei que trata de Parcerias Público-Privadas (PPP)

Improbidade

A 2ª Vara Cível e da Fazenda Pública de Almirante Tamandaré (região metropolitana de Curitiba) condenou o ex-prefeito da cidade, Vilson Goinski (MDB) por improbidade administrativa. Investigação do Ministério Público comprovou que Goinski nomeou advogados para cargos em comissão, quando seria necessária a realização de concurso público para procurador. A Justiça determinou a suspensão dos direitos políticos por três anos, a proibição de ocupação de cargo, o pagamento de multa no valor equivalente a dez vezes o valor dos salários recebidos no término de seu último mandato como prefeito e a proibição de contratar com o poder público por três anos.

Posse

O conselheiro Nestor Baptista assume hoje, pela terceira vez, a presidência do Tribunal de Contas do Estado (TCE/PR). Advogado e jornalista Baptista foi deputado estadual por uma década, entre 1979 e 1989, ano em que foi nomeado para o TCE. Ele presidiu o tribunal entre 1994-1995 e 2007-2008, além de ter sido vice-presidente em outros três mandatos, incluindo o atual. Também serão empossados os conselheiros Fabio Camargo, como vice-presidente, e Ivens Linhares, como corregedor-geral.