Obras alteram circulação da CPTM no fim de semana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), sob gestão João Doria (PSDB), realizará obras de modernização em suas linhas neste sábado (26) e domingo (27).

Por essa razão, os trens circularão com intervalos maiores em trechos e horários específicos. Não haverá obras nesta sexta (25), no feriado de aniversário de São Paulo.

Na linha 7-rubi, o intervalo médio entre os trens será de 30 minutos entre as estações Francisco Morato e Jundiaí. As linhas 8-diamante, 9-esmeralda, 11-coral e 12-safira também terão circulação com tempo médio maior.

Para dúvidas sobre o funcionamento das linhas, a CPTM coloca à disposição o Serviço de Atendimento ao Usuário: 0800 055 0121.