Obras da Sanepar afetam fornecimento de água em bairros de Curitiba nesta terça

Da Redação Bem Paraná com Portal Sanepar

A Sanepar informa que, em virtude de uma obra na rede de distribuição, precisa interromper o fornecimento de água na terça-feira (30), a partir das 8 horas, para os bairros Barreirinha, Cachoeira, Abranches, Boa Vista, Ahú, Atuba, Bacacheri, Cabral, Centro Cívico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui e Juvevê, em Curitiba. A normalização do sistema está prevista para o início da manhã (31) e será de forma gradativa.

Também na terça-feira a Sanepar fará obras de interligação de redes em Curitiba. A obra será executada das 8h30 às 16h e pode afetar o fornecimento de água para o bairro Alto da Gloria. A normalização do abastecimento de água está prevista para ocorrer às 19h, de forma gradativa.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

A Sanepar pede que a população utilize água de maneira racional, evitando desperdícios.