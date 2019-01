Ascom/PMSJP

A rua esburacada que causava transtorno aos usuários que passavam pelas imediações do Posto Túlio, às margens do Contorno Leste, sentido Bairro Jurema, está com os dias contados. O prefeito de São José dos Pinhais, Toninho Fenelon, pediu agilidade nos trabalhos de pavimentação do prolongamento da Rua Constante Moro Sobrinho para que a obra seja concluída o mais breve possível e o trânsito volte a fluir com normalidade naquele trecho.

Com 50% da obra já concluída, a via marginal que no passado motivou muitas críticas da população, já está sendo usada como via de acesso ao posto de combustível e para os bairros Quissisana e Rio Pequeno. Depois de concluída, a via será de mão única para quem segue pela rodovia no sentido Sul e pretende acessar a região. “Este era um antigo compromisso que assumimos em campanha e que agora está virando realidade para os usuários, já que este pequeno trecho agora será pavimentado até na entrada da trincheira que dá acesso ao Bairro Jurema e região”, disse o prefeito Toninho.

O secretário de Obras de São José dos Pinhais, Marco Setim, que coordena todo o trabalho, explicou que o acesso de ida para o Bairro Jurema agora deve ser feito pela Rua Onofre Holthman, passando na frente da Igreja do Moranguinho, seguindo até a trincheira que dá acesso ao bairro e o retorno já pode ser feito pela via marginal. “Para facilitar o acesso dos veículos que saem da rodovia, a marginal será de mão única. Esta é uma obra também autorizada pelo nosso prefeito Toninho e que será de grande importância para aquela região”, explicou Setim.