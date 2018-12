'Obrigada por contribuírem para minha carreira e conta bancária', brinca Maisa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mensagem gravada para os fãs e seguidores em suas redes sociais nesta quarta (19), a atriz e apresentadora Maisa Silva, 16, comemorou o bom momento na carreira.

Com 18,3 milhões de seguidores no Instagram, Maisa tornou-se recentemente a adolescente mais seguida do mundo no Instagram.

Além disso, a atriz estrelará o filme "Cinderela Pop", que tem estreia prevista para fevereiro do ano que vem.

"Eu só queria deixar um agradecimento para todas as pessoas que me contrataram este ano", disse Maisa. "Gente, muito obrigada por contribuírem para a minha carreira e minha conta bancária".

"Eu sempre fui muito: 'Ah, não ligo para dinheiro'", disse a apresentadora. "E não ligo, mas tem algumas coisas que eu preciso fazer para poder viajar, guardar um dinheirinho, no caso... E até para o meu futuro. Preciso sempre guardar meus centavinhos".

Depois de tanto trabalho, a jovem admitiu certo alívio. "Hoje foi meu último trabalho do ano. Graças a Deus!"

Por fim, Maisa ainda reservou um agradecimento especial ao SBT, emissora onde trabalha desde os cinco anos de idade.

"Eles sempre acompanham o que eu faço. Esse é meu décimo primeiro ano lá. Gente, juro... É muito tempo dentro de uma emissora", disse.