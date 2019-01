Oeste bate o Guarani e vence o seu primeiro jogo no Campeonato Paulista de 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A forte chuva que atingiu o estádio Brinco de Ouro na tarde deste sábado (26) deu banho de água fria no Guarani, que perdeu por 2 a 1 para o Oeste. O jogo entre as equipes foi válida pela terceira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Os gols da partida só aconteceram no segundo tempo. O Oeste abriu o placar aos 8min, após Elvis aproveitar a sobra na entrada da área, e com calma, dar um toque por cobertura, marcando um golaço. Sem chances para o goleiro Giovanni. Dois minutos depois, Mazinho ampliou.

O Guarani marcou o gol de honra aos 30min, Após cobrança de escanteio, Felipe Amorim chutou e para o gol, mas a bola parou em Matheus Cavichioli. No rebote, William Matheus não desperdiçou e marcou para o time de Campinas.

Com a vitória, o Oeste anotou cinco pontos e fica com a vice-liderança do Grupo D, atrás do líder São Paulo. O Guarani continua com três pontos, na segunda posição do Grupo B.

No próximo jogo, o Oeste recebe o Palmeiras, na próxima quarta-feira (30), na Arena Barueri, às 21h. O Guarani visita o São Paulo, na quinta-feira, no Pacaembu, também às 21h.