Oficina de Música de Curitiba entra na reta final. Veja programação

A Oficina de Música de Curitiba vai se encerrar neste domingo (27), após 10 dias de muita música na cidade. O espetáculo que encerra o evento será um concerto no palco do Guairão, regido por Abel Rocha, no domingo. Antes disso, há vários destaques na programação deste fim de semana, como um concerto de piano a 10 mãos e a ópera ‘Carmen’, a mais famosa obra do francês Georges Bizet.

O destaque de hoje na oficina de Música é a PianOrquestra, que estreia em Curitiba o novo espetáculo, Timeline, no Teatro da Reitoria, às 21 horas. O concerto do grupo carioca foi considerado um dos dez melhores do ano pelo Jornal ‘O Globo’. Os músicos usam luvas, baquetas, palhetas de violão, fios de náilon, sandálias de borracha, peças de metal, madeira, tecido e plástico para explorar as várias sonoridades produzidas pelo piano, que vira a orquestra de um instrumento só.

O espetáculo é cheio de surpresas artísticas e musicais, com obras de compositores brasileiros como Pixinguinha, Claudio Santoro, Milton Nascimento, Toninho Horta, Villa-Lobos, passando por Arvo Pärt, chegando à cena pop contemporânea mundial com Beatles e Michael Jackson.

Ópera

‘Carmen’, de Bizet, será exibida duas vezes no palco do Guairinha neste fim de semana. A primeira será neste sábado (26), às 19 horas. A segunda está marcada para domingo (27), às 17 horas. A ópera tem direção musical de Abel Rocha, com Priscila Bomfim como assistente. A direção cênica é de Iacov Hillel. A classe dos professores de canto tem Rosana Lamosa e Paulo Mandarino e há a participação especial do Programa MusicaR, dirigido por Angela Deeke Sasse, Cristiane Alexandre e Guilherme Romanelli.

Bizet lançou ‘Carmen’ em 1875, como uma ópera de quatro atos. Na história, Carmen, uma cigana, conquista o amor de um homem, que acaba abandonado. Ele ainda mostra seu desespero e ciúme vendo a sua amada entregar-se a outro homem. Os amores luxuriantes são contados numa linguagem musical. A obra traz pelo menos duas árias bastante famosas: ‘L’amour est un oiseau rebelle’, conhecida como ‘Habanera’, e ‘La Marche du Toreadores’ (“Toreadors / en garde / toreadors / toreadors”).

Concerto

O concerto que encerra a Oficina de Música será neste domingo (27), às 20 horas, no palco do Guairão. O programa será dirigido por Abel Rocha, com a assistência de Natalia Laranjeira. O Assistente da Orquestra Sinfônica é Carlos Domingues. Os músicos solistas são Daniel Crespo (trompete), Rosana Lamosa (soprano) e e Paulo Mandarino (tenor).

O programa do concerto tem obras de Johannes Brahms (‘Abertura Festiva Acadêmica’), Rimsky Korsakov (‘Capricho Espanhol’), Geraldo Gardelini (‘Concerto para trompete’), Carlos Gomes (Dueto da ópera ‘O Guarany’), Francisco Mignone (trechos da obra ‘Maracatu’, de Chico Rei) e Claudio Santoro (Sinfonia nº 4 Da Paz, terceiro movimento).

Mais shows

As crianças também têm programação especial nesta sexta-feira (25), na Oficina de Música. Os Garibaldinhos, uma versão para crianças preparada pelo bloco pré-carnavalesco Garibaldis & Sacis, vai levar brincadeira e fantasia ao Memorial de Curitiba. A folia começa às 18h30.

No começo da noite, às 19h30, no Reservatório do São Francisco, o guitarrista Emmanuel Bach apresenta seu trabalho autoral, que explora jazz contemporâneo, música brasileira e latina.

Na Capela Santa Maria, às 20h, um concerto especial vai reunir os professores de Música Antiga e a Orquestra Clássica da Oficina. Com teorbas, oboé barroco, guitarra barroca, cravo, o professor Rodolfo Richter faz a direção musical do concerto.

Destaques da Programação do fim de semana da Oficina de Música

25 DE JANEIRO (SEX)



CHORO PRA CINCO

Horário: 12h30

Onde: Teatro da Caixa

Quanto: R$ 30 e 15



ÍRIA BRAGA

Horário: 13h

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

Fernando Lobo e Evangivaldo Santos

Horário: 18h

Onde: Rua Pagu (R. Alberto Bolliger 120)

Quanto: Gratuito

LUÍS FOLLMANN TRIO

Horário: 18h30

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

TUYO

Horário: 19h

Onde: Teatro do Paiol

Quanto: R$ 30 e 15

EMMANUEL BACH E GRUPO

Horário: 19h30

Onde: Reservatório Alto São Francisco

Quanto: Gratuito

Choro pra Cinco

Horário: 19h30

Onde: A Caiçara (R. Claudino dos Santos 90 - Largo da Ordem)

Quanto: Entrada R$ 15, alunos pagam R$10

GARIBADINHOS - PRÉ CARNAVAL INFANTIL DO BLOCO GARIBALDIS & SACIS

Horário: 18h30

Onde: Praça Iguaçu - Memorial de Curitiba

Quanto: Gratuito

MÚSICA ANTIGA: OBRAS DE BOCCCHERINI, RICHTER E HAYDN

Horário: 20h

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: R$ 30 e 15

CONCERTO DE ENCERRAMENTO DA CLASSE DE BANDA SINFÔNICA

Horário: 20h

Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto - Guairão

Quanto: R$ 30 e 15

Daniel Migliavacca e Luciano Maia

Horário: 20h

Onde: Volken Pub (R. Fernando Simas 27)

Quanto: R$ 10

PIANORQUESTRA - “TIMELINE”

Horário: 21h

Onde: Teatro da Reitoria da UFPR

Quanto: R$ 30 e 15

GRANDE BAILE DA OFICINA

Horário: 22h30

Onde: Praça Iguaçu - Memorial de Curitiba

Quanto: a definir

26 DE JANEIRO (SAB)

ENCERRAMENTO DE ALUNOS DE MÚSICA ERUDITA

Horário: 10h

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

QUINTETO DE SOPROS

Horário: 12h

Onde: Capela da Glória

Quanto: Gratuito

KARINA SOUZA, MARCOS SOUZA E CONVIDADOS

Horário: 12h30

Onde: Teatro da CAIXA

Quanto: R$ 30 e 15

CONCERTO DE ALUNOS DA 36ª OFICINA DE MÚSICA MPB

Horário: 14h

Onde: Teatro do Paiol

Quanto: Gratuito

MUSICA DE CÂMARA

Horário: 15h

Onde: Oratório Bach - Bosque Alemão

Quanto: Gratuito

GRUPO NYMPHAS 40 ANOS

Horário: 15h30

Onde: Parque Lago Azul

Quanto: Gratuito

CONCERTO DA ORQUESTRA DE CORDAS DA OFICINA

Horário: 16h

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

Nelson Faria, Ney Conceição e Endrigo Bettega

Horário: 18h

Onde: Drakkar Beer & Food (R. Chile 2067)

Quanto: R$ 15

ORQUESTRA EXPERIMENTAL DO ESPAÇO VIDA E MÚSICA

Horário: 18h

Onde: Teatro da Reitoria da UFPR

Quanto: Gratuito

ÓPERA ‘CARMEM’ DE BIZET

Horário: 19h

Onde: Auditório Salvador de Ferrante - Guairinha

Quanto: R$ 30 e 15

CURITIBA BIG BAND

Horário: 19h30

Onde: Alto São Francisco

Quanto: Gratuito

ENCERRAMENTO DE ALUNOS DE MÚSICA ERUDITA

Horário: 20h

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

CONCERTO DE ENCERRAMENTO MPB - ORQUESTRAS DA OFICINA E ROSA PASSOS

Horário: 21h

Onde: Guairão

Quanto: R$ 30 e 15

MARCELO CIGANO QUARTETO

Horário: 21h30

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

BIG BELAS BAND

Horário: 22h30

Onde: Praça Iguaçu - Memorial de Curitiba

Quanto: Gratuito

Noite da Gafieira

Horário: 23h

Onde: Ornitorrinco (R. Benjamin Constant 400)

Quanto: R$ 10

27 DE JANEIRO (DOM)

Mário Conde, Glauco Sölter e Celso Almeida

Horário: 10h

Onde: Ópera de Arame

Quanto: R$10, alunos pagam 5

BIG BELAS BAND

Horário: 11h

Onde: Memorial de Curitiba

Quanto: Gratuito

ANDRÉ RIBAS TRIO

Horário: 11h30

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

Daniel Migliavacca e convidados

Horário: 12h20

Onde: Ópera de Arame

Quanto: R$ 10, alunos pagam R$5

ENCERRAMENTO DE ALUNOS

Horário: 14h

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

Ney Conceição, Vinícius Araújo e Leonardo dos Santos

Horário: 14h40

Onde: Ópera de Arame

Quanto: R$ 10, alunos pagam R$5

VIDRO E CORTE

Horário: 15h30

Onde: Parque Passaúna

Quanto: Gratuito

Santiago Beis e Gabriel castro

Horário: 16h50

Onde: Ópera de Arame

Quanto: Entrada R$ 10, alunos pagam R$5

ÓPERA CARMEM DE GEORGES BIZET

Horário: 17h

Onde: Auditório Salvador de Ferrante - Guairinha

Quanto: R$ 30 e 15 + R$6 do disk ingre

TODAS AS CANÇÕES DE AMOR

CONCERTO DE ENCERRAMENTO DA 36ª OFICINA DE MÚSICA DE CURITIBA

Horário: 20h

Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto - Guairão

Quanto: R$ 30 e R$15 + R$6 de disk ingres

Brisk

Horário: 20h

Onde: Ornitorrinco (R. Benjamin Constant 400)

Quanto: R$ 10