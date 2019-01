Oficina de Música tem playlist no Spotify e WhatSapp com programação

SMCS

A Prefeitura lançou no Spotify - plataforma de streaming de música - a playlist da 36ª Oficina de Música de Curitiba, que começa nesta quarta-feira (16/1) e vai até o dia 27.

A playlist tem músicas das vertentes Erudita, Antiga e MPB executadas por professores convidados para esta edição do evento. Tem a viola de Cacai Nunes e o vocal de Bia Goes e de Fátima Guedes. Gravações de Jean-Louis Steuerman para a Philips Classics e vários outras dos grandes músicos presentes na Oficina podem ser ouvidas acessando na playlist.

O Spotify pode ser baixado gratuitamente nos sistemas Android e iOS, e possui planos gratuitos e pagos. Para encontrar a playlist criada para a Oficina de Música, com acesso gratuito, basta ir na busca e colocar o nome "Prefeitura de Curitiba" e procurar no catálago.

Para acessar mais facilmente a playlist da Oficina, basta reproduzir o código que aparece nesse texto. Para isso, abra o Spotify, na busca, toque no ícone de câmera que aparece no canto superior e na função escanear.

WhatsApp

A abertura do evento será nesta quarta-feira (16/1), no Teatro Guaíra. A programação segue até o dia 27 e para que nestes 12 dias o público não perca nenhuma das atrações, a Prefeitura disponibilizou um serviço de atendimento pelo aplicativo WhatsApp, específico para a Oficina de Música.

Para saber a programação do dia pelo WhatsApp, descobrir os eventos grátis ou os que acontecerão nos parques, cadastre o número 41 9876-2903 (no whats não precisa do 9 a mais) ou mande um “oi” pelo link https://goo.gl/ucboic para ser automaticamente cadastrado.

Outra forma de acompanhar a programação é pelo site oficial da Oficina de Música, owww.oficinademusica.org.br. Lá o internauta encontra notícias, quadro de avisos, programação e informações gerais, como os locais dos cursos e links de acesso para a página da Urbs, onde é possível consultar linhas de ônibus que atendem os locais dos cursos e mapas da região.