Oficina do 'copo maluco' vai divertir as crianças no Parque Passaúna

As crianças que forem ao Parque Passaúna, no bairro Augusta, neste fim de semana, vão poder participar de uma atividade artística dentro da programação do Verão Curitiba 2019. A Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) vai promover a oficina do “copo maluco”, no sábado (2/2) e domingo (3/2), das 17h às 18h.

A ideia é desenhar o rosto de um personagem em um copo de isopor, com canetinhas e tinta. Luvas cirúrgicas de enfermagem servirão para representar os cabelos. E um canudo servirá de apoio para a criança segurar o personagem depois de pronta a arte. “A ideia é que eles pintem, façam carinhas nos copos ou o que inventarem na hora”, explicou o professor Lucio Ferraz, coordenador das atividades esportivas do Verão Curitiba.

No Parque Náutico, no Boqueirão, haverá lona com água e sabão para as crianças deslizarem. A atividade será feita no sábado e domingo, a partir das 14h.

Todas as demais ações do Verão Curitiba serão feitas nos quatro parques que participam do programa: Barigui, Passaúna, Náutico e Lago Azul.

A programação do Verão Curitiba vai até o dia 24 de fevereiro, sempre aos sábados e domingos, das 13h às 19h. Jogos de tabuleiro gigantes, xadrez, pingue-pongue, perna de pau, minifutebol e vôlei estão entre as opções de diversão. Em caso de chuvas as atividades serão suspensas.

Região central

Na manhã de domingo (3/2) voltam a ser feitas as atividades recreativas do Lazer nas Arcadas, no São Francisco, e do Lazer no Centro Cívico, na Praça Nossa Senhora da Salete.

As atividades gratuitas envolvem jogos gigantes de tabuleiro, pingue-pongue e cama elástica. Em caso de chuvas as também são suspensas.

Na manhã de sábado (2/2) haverá Lazer na XV de Novembro, entre a Praça Osório e o Bondinho da XV, no Centro.

Endereços dos parques do Verão Curitiba

- Parque Barigui, Avenida Cândido Hartmann, s/n, bairro Santo Inácio (ao lado do Museu do Automóvel)

- Parque Náutico, Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n, bairro Boqueirão

- Parque Passaúna, Rua Ângelo Marqueto, 2.528, bairro Augusta (prainha do lago próxima ao mirante)

- Parque Lago Azul, Rua Colomba Marlin, 831, bairro Umbará