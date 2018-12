Oitavas da Liga dos Campeões terá confronto entre PSG e Manchester United

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na busca pelo seu primeiro título da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain enfrentará o Manchester United, tricampeão da competição, nas oitavas de final do torneio. A definição dos jogos ocorreu nesta segunda-feira (17), em Nyon, na Suíça.

Após alternar altos e baixos e até correr risco de eliminação na primeira fase, o time de Neymar terminou na liderança do Grupo C com 11 pontos. Foi a menor pontuação entre os oito times que avançaram na primeira posição.

Já o Manchester United, que tem como comandante o português José Mourinho, ficou na segunda colocação do Grupo H na fase de classificação, com dez pontos.

Outro confronto de destaque das oitavas de final é o duelo entre Juventus e Atlético de Madri. A equipe italiana terminou na ponta do Grupo H, com 12 pontos. Já o adversário somou 13 no Grupo A.

O jogo marcará o retorno de Cristiano Ronaldo à capital espanhola. Ele deixou o Real Madrid nesta temporada para defender a Juventus.

Outro duelo de destaque é o jogo entre Lyon e Barcelona.

As partidas de ida das oitavas de final serão 12, 13, 19 ou 20 de fevereiro de 2019; e as de volta, nos dias 05, 06, 12 ou 13 de março.

A partir dessa fase, a competição terá o uso do árbitro assistente de vídeo (VAR).

AS OITAVAS DA LIGA DOS CAMPEÕES

Schalke 04 x Manchester City

Atlético de Madri x Juventus

Manchester United x Paris Saint Germain

Tottenham x Dortmund

Lyon x Barcelona

Roma x Porto

Ajax x Real Madrid

Liverpool x Bayern de Munique