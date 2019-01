Olavo de Carvalho chama de idiotas deputados do PSL que foram à China

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escritor Olavo de Carvalho criticou a ida à China de uma comitiva de parlamentares do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, para conhecer o sistema de reconhecimento facial do país e disse que, se fosse de fato guru do governo, isso não aconteceria.

"Instalar esse sistema nos aeroportos brasileiros é entregar ao governo chinês as informações sobre todo o mundo que mora no Brasil", afirmou Olavo em um vídeo publicado no Twitter na noite de quarta (16).

O escritor, responsável pela indicação dos ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Ricardo Vélez Rodríguez (Educação), chamou os congressistas de caipiras e palhaços e disse que estavam fazendo uma loucura ao entregar o Brasil ao poder chinês.

"Vocês são idiotas, meu Deus do céu? Vocês têm ideia da extensão da tecnologia chinesa de controle comportamental? Vocês não estudaram nada disso e nem querem estudar. Estão achando lindo que foram convidados para ir para a China. É um bando de caipiras."

Segundo reportagem do UOL, uma comitiva de 12 membros do PSL embarcou para a China na terça (15), a convite do governo chinês, que pagou todas as despesas, para conhecer o sistema.

A ideia é que os congressistas apresentem projeto de lei que obriga a implantação de tecnologia de reconhecimento facial em locais públicos, para ajudar as forças de segurança no combate ao crime e na captura de suspeitos ou foragidos.

A China tem o maior e mais moderno sistema de vigilância do mundo, que usa o reconhecimento facial para identificar os cidadãos. No país, existem 170 milhões de câmeras com essa capacidade e outras 400 milhões serão instaladas, de acordo com informações divulgadas pelo governo.

Os equipamentos conseguem reconhecer o rosto das pessoas e fazer imediatamente a associação com suas informações registradas. Permitem também identificar o gênero e a idade dos cidadãos e associar seus rostos a informações como seu carro, suas rotas mais frequentes, seus parentes, dados tributários, profissionais e outros.

Críticos do sistema na China acusam o governo do Partido Comunista de usar a tecnologia para conseguir amplo controle social sobre seus cidadãos. O governo diz que só usa o sistema contra criminosos e não dissidentes políticos.

"Esses deputados não sabem absolutamente... Eu digo, o problema do Brasil é a ignorância, é o analfabetismo funcional, é a presunção dos semianalfabetos, e estão aqui os semianalfabetos", continuou Olavo, passando a ler uma lista de nomes, incluindo o da deputada federal eleita por São Paulo Carla Zambelli. "Nunca vou te perdoar isso aí. Já te ajudei muito e já apoiei muito. Se você não sair desse negócio, não falo mais com você."

Em vídeo de resposta, Carla disse que continua "fã de Olavo de Carvalho" e que não tira as razões de receio do escritor. "Mas eu preciso despreocupar vocês: não existe nenhuma possibilidade de os parlamentares fecharem um acordo com empresas de reconhecimento facial, não existe possibilidade de nós incentivarmos um BBB no Brasil."

Olavo cobrou ainda uma posição do governo: "Cadê o Executivo? O Executivo vai deixar esses caras irem para lá para entregar o Brasil ao poder chinês desta maneira?", questionou. Horas depois, fixou uma postagem em sua conta no Twitter, marcando o presidente Jair Bolsonaro: "@jairbolsonaro é um grande, honesto e leal presidente, mas cercado de falsos amigos".

Sem mencionar o caso, Bolsonaro afirmou em rede social nesta quinta que, "para a infelicidade dos que torcem contra, medidas eficientes para segurança pública ainda serão tomadas e propostas".

Apesar das críticas, Carlos Bolsonaro, filho do presidente, saiu em defesa de Carvalho. "A covardia que grande parte da imprensa vem fazendo com Olavo de Carvalho, seus seguidores e alunos é o sinal que estão no caminho certo", afirmou em rede social.

Olavo também disse que, caso ele fosse guru de Bolsonaro, a vinda da CNN para o Brasil não aconteceria.

"Está na cara que a mídia brasileira inteira é inimiga do governo", disse. "Não basta isso, precisa vir a CNN para contratar mais 400 jornalistas e o governo permite isso aí. E eu sou o guru dessa porcaria. Não sou o guru de merda nenhuma. Se eu fosse, as pessoas não teriam sequer a coragem de apresentar essas ideias."

Na segunda (14), a CNN anunciou acordo com um grupo de mídia brasileiro para licenciar sua marca no Brasil.

A CNN Brasil será programada e operada por uma empresa liderada pelo jornalista Douglas Tavolaro, que deixa a vice-presidência de jornalismo do Grupo Record, e pelo empresário Rubens Menin, fundador da MRV Engenharia, maior construtora do país.

À reportagem a CNN disse que as licenciadas que operam canais e plataformas da marca são editorialmente independentes.