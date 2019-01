Nilton Saciotti

Old & Low Car

A Old & Low Car Curitiba acontece entre os dias 15 a 17 de fevereiro no Expo Barigui,e fará uma viagem ao passado, reunindo em um só lugar várias culturas automotivas. Em paralelo, traz grandes atrações, como exposição de acervo pessoal do Ayrton Senna, itens colecionáveis do filme Star Wars, exposição de belas máquinas, como carros antigos, hot rods, muscle cars, lowriders, performance, customs e tunning, além de produtos, serviços, feirão de vendas de seminovos, cursos e muito mais. Será um ponto de encontro para os apreciadores e apaixonados por carros, clubes e colecionadores.

VW Ford

Volkswagen e Ford confirmaram a aliança que vêm negociando desde junho passado para desenvolvimento e produção de veículos comerciais leves. As duas companhias anunciaram os primeiros resultados da negociação, que inicialmente envolve projetos compartilhados de picapes médias globalmente e vans na Europa. O primeiro fruto dessa cooperação está previsto para tomar corpo em 2022, com o lançamento de uma picape média global, possivelmente uma mistura da Ford Ranger e da VW Amarok, ambas fabricadas também na Argentina pelas duas montadoras.

Autolatina

Argentina é o único lugar do mundo onde as duas montadoras já produzem ambas as picapes em General Pacheco, subúrbio da capital Buenos Aires, em fábricas separadas por apenas um muro. O curioso é que esse arranjo é legado de outra associação específica entre as duas companhias no Brasil e na Argentina, de 1987 a 1996, quando foi formada a Autolatina que compartilhava produtos e linhas de produção das duas.

Pop CBS

Para atender à legislação e suas novas exigências sobre os freios das motos vendidas no Brasil a partir de janeiro deste ano, a Honda Pop 110i 2019 também passa a contar com freios combinados (CBS) – o Combi Brake, como a marca japonesa batizou seu sistema. A Pop, que já vendeu mais de um milhão de unidades no Brasil, está nas concessionárias sob preço sugerido de R$ 5.790