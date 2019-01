Olivença Cozinha Ibérica oferece sardinha em brasa neste sábado

Redação Bem Paraná, com assessoria

O Gastronomia na Calçada tem sua primeira edição do ano neste fim de semana. O Olivença Cozinha Ibérica terá Sardinha na Brasa neste sábado (26/1), exclusivamente para o almoço, das 12h às 16h. O peixe será preparado na grelha pelo chef da casa, Gilberto Prado, acompanhado de vinagrete e batatas, saindo a R$ 29,90.

Durante o evento, a casa tem promoção de Sangria: jarra a R$ 44 e taça a R$ 19. A refrescante bebida de origem espanhola combina bem com as sardinhas e o clima descontraído do final de semana.

Evento tradicional do Olivença, o Gastronomia na Calçada se tornou um sucesso ainda no primeiro endereço do restaurante, no Batel. Acontece sempre todo o último sábado de cada mês, com sol ou com chuva. Desde novembro, a casa funciona dentro da Mercadoteca.

Além da Sardinha na Brasa, o Olivença oferece seu cardápio completo, inspirado nas tradições portuguesa e espanhola, indo dos frutos do mar até cortes de carne.

Gastronomia na Calçada do Olivença Cozinha Ibérica

Data: Sábado, 26 de janeiro

Horário: das 12h às 16h

Novo endereço: Rua Paulo Gorski, 1309 – Mossunguê, Curitiba - PR

Informações: (41) 3016-9988