Onça é capturada em Cascavel, no interior do PR; outra segue solta

Folhapress

CASCAVEL, PR (FOLHAPRESS) - Uma onça-parda foi capturada na madrugada desta terça-feira (17) ao cair em uma das armadilhas montada na mata do Lago Municipal de Cascavel, no interior do Paraná. É um macho, de 41 kg e aproximadamente três anos.

Ao menos mais uma está solta na cidade, o que já provocou o fechamento ao público de parte do parque onde fica o lago e também do zoológico.

O animal foi sedado, a equipe de veterinários fez os trabalhos no local e o animal será levado diretamente para a reserva onde será solto.

A previsão é que a onça seja levada para o Parque Rio Guarani, uma reserva que fica na cidade de Três Barras do Paraná, próxima a Cascavel.

Os primeiros relatos sobre a presença dos animais na cidade surgiram no início do mês de julho, mas a confirmação só veio na terça-feira (10), quando guardas municipais se depararam com o animal ao abrir os portões que dão acesso ao lago.

O Lago Municipal de Cascavel está inserido dentro do complexo do Parque Ambiental Paulo Gorski, bem próximo ao centro da cidade e possui uma área de 550 mil metros quadrados de área de mata.

O local é usado para recreação, caminhadas e atividades esportivas e culturais. Também é onde treinam atletas de canoagem, que estão autorizados a usar o lago durante o dia.