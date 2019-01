Onde ver Atalanta x Juventus e outros jogos da Copa da Itália

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fã de Cristiano Ronaldo que quiser ver o português em ação poderá acompanhar nesta quarta-feira (30), pela internet, o duelo entre Juventus e Atalanta, pelas quartas de final da Copa da Itália.

A partida será transmitida no YouTube pela plataforma de streaming DAZN, que colocará alguns jogos à disposição de forma gratuita até o lançamento oficial do serviço no Brasil, previsto para março. Nesse pacote estão incluídos também jogos do Campeonato Italiano.

Pela primeira vez em 36 anos, partidas do Italiano e da Copa da Itália não estão sendo transmitidas por canais de TV brasileiros. A única opção na TV fechada é assistir pela RAI, emissora do país europeu.

Confira os jogos da Itália que poderão ser vistos pelo YouTube:

Quarta-feira (30):

15h15 - Fiorentina x Roma

17h45 - Atalanta x Juventus

Quinta-feira (31)

18h - Inter de Milão x Lazio

Sábado (2)

17h30 - Juventus x Parma

Domingo (3)

17h30 - Roma x Milan