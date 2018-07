Ong TETO vai construir 27 casas emergenciais no bairro CIC, neste final de semana

Redação Bem Paraná com assessoria

A música de Vinicius de Moraes, Casa, empretas os versos “era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada” para descrever a casa de diversos moradores das comunidades 29 de Março e Nova Primavera, localizadas no bairro CIC de Curitiba. São residências que não oferecem condições básicas para uma vida digna, mas mesmo assim essas famílias não desistem e buscam formas para melhorar seus lares.

Neste final de semana, a vida de alguns moradores dessas comunidades vai mudar. Várias famílias foram escolhidas para receber uma moradia de emergência da organização internacional TETO, que atua para garantir o direito à moradia nas favelas mais precárias e invisíveis do país, por meio de programas sociais que geram soluções concretas de melhorias das condições de moradia e habitat. Entre os dias 21 e 26 de julho, mais de 250 voluntários da organização irão levantar com as próprias mãos 27 casas nas comunidades 29 de Março e Nova Primavera, beneficiando famílias que lutam diariamente por uma vida mais digna. As moradias substituem as casas que já existiam no local, trazendo uma solução emergencial de alívio imediato às famílias que estão atualmente em situação de precariedade.

Para chegar aos beneficiados, o TETO promoveu diversas ações especiais, que vão de entrevistas com os interessados até a análise dos terrenos que irão receber as moradias. “São meses de estudos para chegarmos até as famílias que serão beneficiadas em cada construção do TETO. Procuramos entender muito bem a vulnerabilidade das famílias e de suas moradias. No final, as mais necessitadas são comtempladas pelo projeto. Mas é lógico que exigimos o engajamento total dos moradores nas reuniões e, até mesmo, nos dias da construção, tudo para que eles saibam que são realmente os donos das casas”, comenta Raphael Gonzaga, coordenador comercial do TETO Paraná.

Para tirar do papel o sonho de tantas famílias, o TETO vai investir mais de R$ 140.000,00, montante que engloba todos os materiais necessários para a construção das casas e, também, a infraestrutura necessária para transporte, alimentação e acomodação dos voluntários. “Nós não contamos com dinheiro público. Todo o nosso investimento é feito a partir de valores arrecadados em ações especiais da organização e, principalmente, por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas. Ou seja, o TETO é um caso digno de pessoas ajudando pessoas. Temos muito orgulho disso”, completa Lucas Kogut, diretor geral do TETO Paraná.

Sobre o TETO Brasil no Paraná

O TETO é uma organização internacional presente em 19 países da América Latina e Caribe, que atua há 10 anos no Brasil pelo direito das pessoas que vivem nas favelas mais precárias e invisíveis, engajando os moradores e as moradoras das comunidades e mobilizando jovens voluntários e voluntárias, para trabalharem juntos na construção de uma sociedade mais integrada.

Atuando há mais de 3 anos no Paraná, a organização já trabalhou em 12 comunidades na região da grande Curitiba, Castro e Paranaguá, sendo 6 delas com acompanhamento semanal em campo. Ao longo de sua trajetória no Estado, a organização já mobilizou mais de 3000 voluntários para construção de 236 moradias de emergência, divulgação dos trabalhos do TETO nas principais ruas de Curitiba, aplicação de mais de 1700 enquetes de caracterização socioeconômicas, visita a mais de 200 comunidades e realização de 17 projetos comunitários.