Ônibus da Cultura leva cultura gratuita para os pequenos neste Dia das Crianças

Redação Bem Paraná com assessoria

Com feriado e Dia das Crianças, a semana será de muita movimentação cultural para o Ônibus da Cultura em Curitiba. O projeto que leva cultura gratuita para toda a cidade terá cinco paradas entre a quarta-feira (10) e o sábado (13). Traz atrações para todas as idades, com teatro, música e circo.



Na quarta-feira (dia 10), a parada é em Santa Felicidade, na Praça Antônio Bertoly (R. Alcides Darcanchy, 570 - Jardim Pinheiros). A partir das 9h, a programação começa com o Menestrel apresentando a história da imigração no Paraná. Música e esquetes teatrais recriam as origens do estado. Às 9h50, o CWBrass - Quinteto de Câmara de Metais executa músicas clássicas e populares em arranjos inovadores. Na parte da tarde, os artistas retornam para novas apresentações - o Menestrel às 14h e o CWBrass às 14h50.



O Ônibus vai para o Boa Vista na quinta-feira (11), na Escola Municipal Kó Yamawaki (R. Epaminondas Santos, 2816 ). A atração do dia é o espetáculo teatral "A Cigarra e a Formiga", com texto e direção de João Luiz Fiani. O espetáculo trata de forma leve e divertida a clássica história infantil. A peça é apresentada em dois horários: às 9h30 e às 15h.



Na sexta (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, a parada é no Parque Barigui, a partir das 11h. O Menestrel abre a programação com sua apresentação sobre a imigração no estado, seguido por TripCirco às 13h. O grupo circense mistura números com palhaços e malabaristas no espetáculo "Lubyet". Já às 15h, CWBrass leva ao parque sua música instrumental.



No sábado (dia 13), o Ônibus da Cultura faz duas paradas. A primeira, pela manhã, é no Mercado Municipal (Av. Sete de Setembro, 1865). Às 10h tem apresentação do grupo CWBrass e às 11h do TripCirco.



Na tarde, a parada é no Cajuru (R. Riva David Fonseca de Macedo, 500). A primeira atração é o Menestrel às 14h30, seguido pelo grupo Barbacas, com apresentação de palhaços, às 15h20. Às 16h10, Aline Morena apresenta "A História Musicada do Menino Sinhô Hermeto Pascoal", um espetáculo que conta a história de Hermeto Pascoal, um dos maiores nomes da música brasileira.



O Projeto



O Ônibus Palco faz parte do projeto Artes e Patrimônio - Ônibus da Cultura, que leva arte e cultura gratuitas para os bairros curitibanos. Foram projetados dois veículos adaptados, o Ônibus Palco, voltado a apresentações folclóricas, dança e teatro, entre outros, e o Ônibus Museu, que apresentará conteúdo de museus de Curitiba e do mundo de maneira interativa. Este segundo passa pela fase final de montagem e tem previsão de entrega em novembro.



O projeto prevê dois anos de duração e é coordenado por Lucia Casillo Malucelli, diretora do Solar do Rosário, realizador do Artes e Patrimônio. Viabilizado através da Lei Rouanet, tem patrocínio master do Grupo J. Malucelli. Também é patrocinado pelas empresas Blount, Greca Asfaltos e Fertpar. Conta com apoio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba e Serra Verde Express.





Projeto Artes e Patrimônio - Ônibus da Cultura



DATA: Quarta-feira, 10 de outubro

HORÁRIO: 9h

LOCAL: Praça Antônio Bertoly - Rua Alcides Darcanchy, 570 - Jardim Pinheiros, Santa Felicidade, Curitiba - PR



DATA: Quinta-feira, 11 de outubro

HORÁRIO: 9h30

LOCAL: Clube da Gente Boa Vista - Rua Joaquim da Costa Ribeiro, 31 - Boa Vista, Curitiba - PR



DATA: Sexta-feira, 12 de outubro

HORÁRIO: 11h

LOCAL: Parque Barigui - Av. Cândido Hartmann, S/N - Bigorrilho, Curitiba - PR



DATA: Sábado, 13 de outubro

HORÁRIO: 10h

LOCAL: Mercado Municipal - Av. Sete de Setembro, 1865 - Centro, Curitiba - PR



DATA: Sábado, 13 de outubro

HORÁRIO: 14h30

LOCAL: Cajuru - Rua Riva Davia Fonseca de Macedo, 500 - Cajuru, Curitiba - PR



INGRESSO: programação gratuita

INFORMAÇÕES: www.facebook.com/onibusdacultura