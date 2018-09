Ônibus enguiça dentro de terminal e congestiona canaleta de acesso no Portão

SMCS

Um ônibus com probelma mecânico provocou atrasos e congestionamento na canaleta exclusiva de acesso ao terminal do Portão nesta manhã de quinta-feira, 13. De acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran), aa linhas de ônibus que passam pelo terminal podem ter atrasos.

O carro está parado, dentro do terminal, com problemas mecânicos. A empresa responsável pelo veículo já foi acionado.