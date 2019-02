Ópera de Arame oferece programação musical no fim de semana

Redação Bem Paraná, com assessoria

A onda de calor em Curitiba tem conseguido um feito inédito: tirar os curitibanos de casa. E nada melhor que curtir um visual exuberante acompanhado de uma boa música e uma comidinha deliciosa. Assim está sendo os finais de semana na Ópera de Arame, um dos principais pontos turísticos de Curitiba.

Mais que passear pelo Parque das Pedreiras, o espaço oferece uma bela programação musical através do projeto Vale da Música, que conta com um palco flutuante e com a presença de diversos músicos locais tocando o melhor da música instrumental. E neste final de semana a programação será especial, com música flamenca, samba jazz, música brasileira, música caribenha e até mesmo uma programação exclusiva para a criançada.

Além de poder sentar no deck do lago para apreciar a paisagem e a música, o espaço conta com um café e restaurante, que serve pratos e lanches. Para quem gostou da ideia de fazer uma programação com a criançada, no domingo o grupo Taque Tique Tá vai fazer uma releitura de músicas brasileiras. Que tal almoçar por lá e deixar a criançada solta ouvindo uma música?

Vale da Música

O projeto Vale da Música foi inaugurado em setembro de 2018 e, desde então, vem recebendo, de terça a domingo uma extensa programação musical, que tem início às 10h e vai até às 18h, com pequenos intervalos entre uma apresentação e outra. Todos os dias, quatro bandas/artistas apresentam um repertório instrumental diversificado e, desde a estreia do projeto, mais de 50 mil pessoas. Além do palco flutuante, o projeto traz esculturas de oito animais gigantes do artista curitibano Luiz Gagliastri e mantém a Ópera de Arame aberta para visitação.

O Vale da Música é um projeto realizado pela Futura Fonte e DC Set Evento, com apresentação do Bradesco. O valor da entrada é de R$10 a inteira e R$ 5 meia-entrada, válida também para moradores de Curitiba e clientes Bradesco.

Programação

Confira a programação completa de sábado (02/02) e domingo (03/02):

Sábado (02/02)

10h – Duo Bruta

12h30 – Kadú Lambach

15h – Quarteto Metais do Vale – World Music

16h40 – Leo Brandão – Samba Jazz

Domingo (03/02)

10h – Davi Sartori – Brazilian Music

12h20 – Musicas del Mundo – World Music

14h40 – Taque Tique Tá – MPB para Crianças

16h50 – Quarteto Cordas do Vale – World Music