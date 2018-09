Ópera de Arame  recebe Vinho na Vila   

Neste fim de semana acontece o Vinho na Vila na Ópera de Arame, com entrada franca. O evento reúne vinícolas do Rio Grande do sul, Santa Catarina e Paraná, atrações musicais e gastronômicas e palestras com especialistas do Instituto brasileiro do vinho. Inspirado no famoso festival italiano “Vino in Villa”, que divulga pequenas e médias vinícolas, o evento, com experiências enogastronômicas, oferece degustação de rótulos. Entre as atrações gastronômicas, destaque para a presença dos expositores artesanais, shows de jazz e blues e espaço kids. O Vinho na Vila tem entrada gratuita, mas com venda de ingresso para as degustações, contato com produtores e palestras com profissionais da área. A ideia da idealizadora e empresária Larissa Fin, é divulgar a produção nacional, que apresenta ótimas opções. Apreciadores que quiserem aprofundar seus conhecimentos sobre a produção de vinhos, podem participar das palestras. No sábado (15) às 15 horas e às 17 horas e, no domingo (16), às 16 horas. Especialistas e expositores, debaterão a produção de vinho no Brasil. Entre os participantes está a sommelière Daniele Lopes, curadora local do evento.

Vinho na Vila - Edição Curitiba

Ópera de Arame – Rua João Gava, 970 – Dias 15 e 16 de setembro (sáb e dom- início do evento às 11 horas- ingressos no local e pelo disk ingressos -R$ 50 a R$90 - com direito a taça de cristal e degustação por 3 horas. (crédito da foto Kaio Garcia)

Restaurant Week

Este é último final de semana da 18ª Restaurant Week, que tem o tema "Menus de Sucesso". São 45 restaurantes participantes com culturas gastronômicas, bem distintas, como a italiana, franco-italiana, tailandesa, árabe, ibérica, contemporânea, suíça, ccom frutos do mar, portuguesa, francesa e indiana. São cardápios exclusivos com opções de entrada, prato principal e sobremesa a preços fixos. O almoço custa R$ 47,90 (R$ 1 de doação para o Hospital Pequeno Príncipe) e no jantar, R$ 59,90 com a doação . Os menus participantes do festival podem ser conferidos no site www.restaurantweek.com.br.

Tutano

Quarta-feira, dia 19, acontece o Fórum Tutano de Gastronomia no restaurante Madalosso, ingressos no site sympla.com.br ou no local. Evento imperdível, com grandes nomes da gastronomia!