Ópera de Arame: Vale da Música terá shows especiais da Oficina de Música de Curitiba

De 15 a 27 de janeiro a capital paranaense recebe músicos de todo o Brasil para a 36ª Oficina de Música de Curitiba. E como não poderia ser diferente, o Palco Flutuante do Vale da Música irá receber grandes nomes durante o evento. Um dos principais convidados será o maestro Hector Costita que se apresentará de 18 a 20 de janeiro. Os professores Celso Almeida, Renato Martins e Ney Conceição farão um dia inteiro especial no domingo, 27 de janeiro, último dia da Oficina.

Maestro Hector Costita participou do início da Bossa Nova

Nascido em Buenos Aires e com uma carreira internacional de jazz incrível, Costita foi um dos principais músicos a iniciarem o movimento Bossa Nova no Brasil. Já participou de gravações com grandes nomes brasileiros como Tom Jobin, Chico Buarque, João Gilberto, entre outros. Hoje é professor e reside em Tatuí, São Paulo. Apresenta-se no Vale da Música nos dias 18, 19 e 20 de janeiro em diferentes horários, alternando com as demais atrações do projeto.

Dia 27 tem especial Oficina de Música

Três professores da Oficina de Música farão um dia especial de encerramento do evento no Palco Flutuante. O baterista paulista Celso Almeida abre a manhã no Vale da Música, às 10h, com show de MPB. O músico tocou em shows de grandes nomes da Música Popular Brasileira.

Na sequência, 12h20, quem sobre ao palco será o jazz latino do carioca Renato Martins. Multi-instrumentista, Martins tornou-se conhecido pela utilização de objetos do cotidiano como instrumentos de percussão e foi considerado um dos maiores e inovadores percussionistas do país.

Ney Conceição faz seu show de jazz às 14h20. O músico paraense já trabalhou com grandes nomes da música brasileira e internacional. Comora 30 anos de carreira e é um entusiasta do estilo big bands no país.

O Vale da Música é um projeto realizado pela Futura Fonte e DC Set Evento, com apresentação do Bradesco. O valor da entrada é de R$10 a inteira e R$ 5 meia-entrada, válida também para moradores de Curitiba.

Veja a programação completa do Vale da Música de 17 a 27 de dezembro:

Quinta 17/01/2019

10h00 - Grupo Rami - Mus Indiana

12h20 - Trio Jazz Rock -

14h40 - Father & Son - Rock

17h00 - JazzBop - Latina Jazz

Sexta 18/01/2019

10h00 Carlos Ferraz - Mus Raiz

12h30 Musicas del Mundo - World Music

15h00 Quarteto - Sax do Vale - World Music

16h40 Hector Costita - Brazilian Jazz

Sab 19/01/2019

10h00 Hector Costita - Brazilian Jazz

12h30 L.O Gafieira - Samba

15h00 Quarteto Metais do Vale - World Music

16h40 ATR - Música Eletrônica

Dom 20/01/2019

10h00 Hector Costita - Brazilian Jazz

12h30 Mandala - Céltica

15h00 Taque Tique Tá - MPB para Criança

17h30 Quarteto Cordas do Vale - World Music

Terça 22/01/2019

10h00 Aline Morena - Brazilian Music

12h20 Trio Generoso - Samba Choro

14h40 Mandala - Céltica

17h00 Duo Tercina - MPB

Quarta 23/01/2019

10h00 Grupo Rami - Mus Indiana

12h20 Conect Quartet - Funk Jazz

14h40 Conjunto Choro e Seresta - Ch. Tradicional

17h00 Joâo Martins - Jazz /MPB

Quinta 24/01/2019

10h00 Forró da Santa - Forró

12h20 MGM & Arte Nómade - Flamenca

14h40 Banjo Bone - Jazz anos 30`

17h00 Papo de Xará - Samba Choro

Sexta 25/01/2019

10h00 Kadú Lambach - Soul blues pop

12h30 Cacá Ribeiro - Forro

15h00 Quarteto Sax do Vale - World Music

16h40 Clarone no Choro - Choro

Sab 26/01/2019

10h00 Caribean Jazz Band - Latin Jazz

12h30 Cigano Quarteto - Samba Jazz

15h00 Quarteto Metais do Vale - World Music

16h40 Tiki Moondog - Surf Music

Dom 27/01/2019

10h00 Celso Almeida - MPB

12h20 Renato Martins - Latin Jazz

14h40 Nei Conceiçao - Jazz

16h50 Santi Beis - Candombes del Uruguai





