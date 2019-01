Operação investiga caça ilegal no Parque Nacional do Iguaçu

Agência Brasil

Uma operação contra a caça ilegal no Parque Nacional do Iguaçu foi realizada nesta sexta-feira (18) pela Polícia Federal (PF), Polícia Militar e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) nas cidades de Céu Azul/PR e Foz do Iguaçu/PR.

Segundo a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, a operação cumpriu a dois mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas suspeitas de envolvimento com caça ilegal. Em um dos endereços foram encontradas pombas silvestres da espécie Asa Branca (Patagioenas Picazuro) abatidas e armazenadas na geladeira da casa.

O responsável pelo imóvel foi detido por crime ambiental e conduzido à Delegacia da Polícia Federal na cidade. Segundo a PF, o fato foi comunicado ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP) para adoção de medidas administrativas cabíveis.