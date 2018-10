Operação verão no Litoral terá drones para ajudar salva-vidas

Da Redação Bem Paraná

A temporada de verão 2018/2019 começa oficialmente no dia 21 de dezembro, quando o governo do Paraná lança a Operação Verão no Lirtoral e na Costa Oeste. O planejamento para a operação deve ser divulgado em breve. Nesta sexta-feira (26), as secretarias envolvidas devem entregar os seus planos. Algumas áreas já adiantaram parte das novidades para este ano. O Corpo de Bombeiros está contratando 40 novos guarda-vidas para a Operação Verão.

“Nossa intenção é ter 800 profissionais trabalhando em todo o Paraná, buscando preservar a vida não só dos paranaenses, mas também dos turistas que vêm para cá”, disse o comandante da cooperação, coronel Fábio Mariano de Oliveira. Ainda segundo ele, a corporação vai implementar a utilização de drones. “Com isso, vamos conseguir visualizar de uma plataforma elevada onde está a maior concentração de público, e também proteger aqueles banhistas menos desapercebidos que acabam sendo levados pela arrebentação”, afirmou, na semana passada, quando a governador Cida Borghetti anunciou as datas da temporada.

A temporada de verão 2018/2019 termina em 10 de março, após o carnaval. Serão 80 dias de atividades, 24 a mais do que no ano passado. A governadora salientou, ainda, que a transição do governo estadual, que começará no dia 3 de dezembro, não afetará a Operação Verão. “Estamos fazendo uma transição tranquila e harmônica, que não vai abalar os serviços às comunidades”, disse ela.