Operário Ahú conquista título no futebol amador de Curitiba

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

O Operário Ahú conquistou o título do Campeonato Amigos da Bola de 2018, uma das principais competições do futebol amador de Curitiba. A final ocorreu no sábado, no Estádio Egydio Ricardo Pietrobelli, que pertence ao tradicional Iguaçu, de Santa Felicidade. O Operário venceu por 5 a 1 o Máster Urca e tornou-se pentacampeão do torneio. No mesmo dia também foram conhecidos o terceiro colocado, o Vila Nova, e o campeão do grupo B, o Buriti.

O JOGO

O placar elástico deixa a impressão de que o jogo foi fácil, mas, ao contrário, o que se viu foi o excelente aproveitamento do Ahú, pois o Máster Urca também levava muito perigo, mas sempre no último passe ou definição não conseguia concretizar em gol as diversas oportunidades. O primeiro gol do Ahú surgiu logo nos minutos iniciais de jogo, com Lino, o que desmontou o esquema tático do adversário, pois para vencer o campeonato o Máster precisou se lançar ao ataque. Sem contar que o time pentacampeão compareceu com 27 atletas, maior parte ex-profissionais ou atletas atuantes na suburbana e com substituições constantes manteve ou até elevou o ritmo de jogo.

O Máster Urca fez excelente campanha, teve missão hercúlea na final e, infelizmente, Brayan e Thomaz, revelação e craque do campeonato, respectivamente, fortemente marcados não fizeram bom jogo, inclusive Brayan perdeu um gol cara a cara com Rodrigão quando o jogo ainda estava 2 a 0, o que certamente mudaria o andamento do jogo.

Pequi (três), Lino e Castor marcaram para o Operário. Marciano fez o único gol do Máster.

VILA NOVA

Equipe estreante na competição, caiu na semifinal quando teve pela frente o todo poderoso Operário Ahú. Na decisão do terceiro lugar chegou a fazer 2 a 0 com Wagner e Remilson, mas sofreu o empate com dois gols do artilheiro Ivan, o último nos minutos finais. Com o empate a decisão foi para as penalidades e o primeiro gol foi surgir somente a partir da quarta cobrança. Japonês, goleiro do Vila Nova e um dos destaques da partida, defendeu as cobranças de Nilvano e Ivan. Já Glaucio defendeu a cobrança de Wagner. Amarildo, Glaucio e Diego converteram para o Ouro Verde. Remilson, Jhonatan, Japa e Celso acertaram suas cobranças para o Vila. Com o resultado, o Vila Nova conquistou a terceira posição do CAB 2018.

BURITI, CAMPEÃO GRUPO B

Pela manhã, decidiram o título do grupo B o Butantã e o Buriti. Melhor para o Buriti, que após terminar o primeiro tempo perdendo pelo placar de 1 a 0, gol de Neto, no segundo tempo atropelou o Butantã e em 19 minutos já tinha virado o placar para 3 a 1, gols de Michel, Wagner e Allan. Butantã tentou uma reação ao diminuir a contagem com Fabrício aos 42, mas aos 44 minutos Allan, marcando seu segundo gol do dia para o Buriti, deu números finais a partida. Buriti campeão do Grupo B.

ORGANIZAÇÃO

O Campeonato Amigos da Bola teve recorde de participantes, com 20 equipes.

Os melhores do ano receberão premiação em evento que será realizado no dia 29 de setembro, sábado, 19h30, no Clube de Pesca Vêneto, Rua Zem Bertapelle, 230, Santa Felicidade, em jantar de confraternização e encerramento da edição de 2018 com muita festa e homenagens.