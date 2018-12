Oprah tira do ar entrevista com João de Deus após acusações de abuso sexual contra ele

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de pessoas começou um movimento na internet para que chegasse aos ouvidos da americana Oprah Winfrey a notícia de que o médium João de Deus foi acusado por diversas mulheres de abuso sexual. A atriz e apresentadora americana veio ao Brasil em 2012 para conferir de perto os milagres de cura do médium. O pedido deu resultado, e a Oprah já apagou de seus arquivos a entrevista que fez com João de Deus na época.

Os vídeos de suas entrevistas estão no site oficial dela, e no seu canal no YouTube. Na época da visita a Abadiânia (GO), Oprah tomou passe, teve um mal-estar ao acompanhar uma cirurgia espiritual que envolve cortes e sangue e entrou na fila para comer o sopão servido tradicionalmente a mil pessoas todos os dias.

Em entrevistas ao jornal O Globo e ao jornalista Pedro Bial no dia 8 de dezembro, mulheres acusaram o médium João de Deus de abusos sexuais que teriam sido cometidos quando elas procuraram a cura espiritual na Casa de Dom Inácio de Loyola, onde ele atende milhares de brasileiros e estrangeiros todas as semanas.

Segundo O Globo, 12 mulheres denunciaram à imprensa que foram molestadas sexualmente pelo médium --seis delas foram ouvidas pelo jornal. Ao todo, Bial e a redatora do programa Camila Appel -que também é autora do blog Morte sem Tabu, na Folha de S.Paulo- entrevistaram dez mulheres e ouviram relatos parecidos. O programa, no entanto, mostrou apenas quatro depoimentos por causa do tempo.

O médium das estrelas sempre recebeu visitas de celebridades. Uma das mais recentes, foi da atriz Camila Pitanga, que ficou em choque após perder o amigo e ator Domingos Montagner durante a gravação da novela "Velho Chico".

O médium ainda foi fruto de um livro "João de Deus - Um Médium no Coração do Brasil" (R$ 34,90, 216 págs., Fontanar), escrito por Maria Helena P. T. Machado, professora do departamento de história da USP (Universidade de São Paulo). A obra, autorizada pelo médium, vem sendo considerada a biografia definitiva de João de Deus e contém detalhes assombrosos de como ele opera (incorporado por espírito de luz).

O advogado de João de Deus, Alberto Toron, afirmou que o médium recebeu com "indignação" a notícia de que é acusado de crime sexual e está à disposição das autoridades para esclarecimentos.