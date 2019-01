Orquestra Petrobras Sinfônica faz show com Nando Reis em Curitiba

Depois de lotar o Theatro Municipal do Rio de Janeiro em outubro de 2017, a parceria entre a Orquestra Petrobras Sinfônica e Nando Reis está de volta, desta vez com uma turnê nacional. Com regência de Isaac Karabtchevsky, Diretor Artístico e Regente Titular do conjunto, o grupo de 45 músicos e o cantor caem na estrada em janeiro de 2019. A apresentação em Curitiba acontece hoje, no Teatro Positivo.

Sinônimo de boas melodias, composições marcantes e pop-rock de qualidade, Nando apresentará 13 sucessos de sua carreira. Entre eles, canções como ‘O Segundo Sol’, ‘Relicário’ e ‘Por Onde Andei’, que ganharam novos arranjos nas mãos de Rafael Smith, Alexandre Caldi e Jessé Sadoc. A abertura do concerto ficará por conta das obras clássicas ‘Quadros de Uma Exposição | A Grande Porta de Kiev’, de Modest Mussorgsky, e ‘Bachiana n° 4 | Prelúdio’, de Heitor Villa-Lobos.

O projeto faz parte da série “Convidados” e é uma das diversas iniciativas que reforçam o trabalho da orquestra para popularizar a música clássica e renovar o público do gênero, como o “Thriller Sinfônico” e o “Ventura Sinfônico”, que percorreram o país em sessões esgotadas de apresentações dos discos de Michael Jackson e Los Hermanos, respectivamente.

SERVIÇO

Nando Reis e Orquestra Petrobras Sinfônica

Local: Teatro Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Campo Comprido, Curitiba)

Quando: Hoje, às 21 horas

Quanto: de R$ 60 a R$ 200, dependendo do setor

Ingressos: https://www.diskingressos.com.br/