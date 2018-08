Orquestra Sinfônica do Colégio da PM faz apresentação inédita ao público no Canal da Música

Da Redação Bem Paraná com assessoria PMPR

O Canal da Música será palco de um espetáculo musical preparado com carinho pelos alunos da Orquestra Sinfônica do Colégio da Polícia Militar (CPM) na noite de segunda-feira (06/08) às 20 horas. O evento faz parte das comemorações dos 164 anos da Polícia Militar do Paraná e do aniversário de 59 anos da instituição de ensino. O repertório será amplo e abrange estilos que marcaram suas épocas desde o século XIX até hoje.

Quem já apreciava a Banda de Música do Colégio da Polícia Militar vai perceber uma novidade na apresentação deste ano: o grupo ganhou musicistas com instrumentos com cordas (violinos, violoncelos e violas), o que torna uma orquestra sinfônica. “Essa será a primeira apresentação nessa categoria e esperamos que o público aprove”, disse o Maestro tenente Elizeu da Silva.

Além da apresentação dos alunos, haverá a participação de cantores que vão fazer o palco brilhar ainda mais. As melodias são diversificadas e vão agradar desde quem gosta do estilo sinfônico até o rock e pop. “Teremos canções de grades nomes internacionais como o maestro Wilhelm Richard Wagner e o cantor e compositor Stevie Wonder”, acrescentou o tenente Elizeu.

ORQUESTRA SINFÔNICA DO CPM – Orquestra Sinfônica do Colégio da Polícia Militar iniciou-se na categoria de fanfarra simples em 1976. A finalidade do grupo musical é desenvolver no aluno o interesse pela arte musical, e, principalmente, manter acesa a chama do civismo entre os discentes.

Serviço: Concerto da Orquestra Sinfônica do CPM em Curitiba

Data: 06/08/2017 (segunda-feira)

Hora: 20 horas

Local: Auditório do Canal da Música

Endereço: Rua Júlio Perneta, número 695, no Bairro Mercês – Curitiba



