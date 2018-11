Orquestra Sinfônica do Paraná vai tocar trilha sonora de Star Wars e ET

AN-PR

A Orquestra Sinfônica do Paraná vai apresentar no dia 18 (domingo), às 10h30, no Guairão (Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto), trilha sonora de Star Wars e ET, o Extraterrestre, e a obra sinfônica Os Planetas, de Gustav Holst. O concerto, regido pelo maestro Stefan Geiger, terá ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

O programa começa com a suíte de Star Wars, composta por John Williams, responsável também pela trilha de ET, Harry Potter, Indiana Jones e vários outros clássicos do cinema hollywoodiano. Por ser uma suíte, a peça inclui todas as músicas do filme, como a abertura, a marcha dos Sith e os temas de Luke Skywalker, Princesa Leia e Han Solo.

Em seguida, a orquestra apresenta a suíte do filme ET – O Extraterrestre. A peça, assim como Star Wars, rendeu ao compositor John Williams um Oscar, o maior prêmio do cinema, por melhor trilha sonora original.

John Williams é um dos maiores compositores da atualidade. Ele já compôs trilha sonora para 116 filmes e foi indicado ao Oscar 51 vezes por suas músicas, ganhando cinco. Além de emocionar o público ao redor do mundo nas salas de cinema, as músicas de Williams também são muito bem elaboradas do ponto de vista de uma orquestra.

As peças de Williams são um bom ponto de partida para quem está começando a se aventurar pelo mundo das peças sinfônicas. Por isso, o programa do concerto Noite Estrelada se encerra com a obra Os Planetas, de Gustav Holst.

Composta entre 1914 e 1916, a peça possui sete movimentos, um para cada planeta vizinho da Terra. Apesar de ter sido escrita no começo do século XX, antes da popularização do cinema de Hollywood e dos efeitos especiais de Star Wars e ET, a obra Os Planetas lembra em muitos aspectos a trilha sonora desses dois filmes.

Além de convidar o público a uma viagem musical pelo espaço, o programa promete reunir os fãs da música sinfônica e da cultura pop em um mesmo concerto. Oportunidade única tanto para quem já é frequentador dos concertos, tanto para quem ainda não teve a chance de ouvir uma orquestra ao vivo.

SERVIÇO: Noite Estrelada – Concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná.

Dia 18 (domingo).

Horário: 10h30.

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).