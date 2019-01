Orquestras curitibanas acompanham a baiana Rosa Passos no Guairão

Redação Bem Paraná, com FCC

Uma das maiores cantoras de jazz da atualidade, a baiana Rosa Passos se apresentará com as Orquestras Curitibanas à Base de Corda e à Base de Sopro, neste sábado (26/1), às 21h, no Guairão. Este será o show de encerramento da fase MPB (Música Popular Brasileira) da Oficina de Música.

Doutora honoris causa pela Universidade de Berkeley, Califórnia (EUA), ela está em Curitiba para se apresentar na 36ª Oficina de Música. O show terá direção musical de Roberto Sion e João Egashira, que estarão no palco juntos com alunos e professores dos cursos de MPB.

A apresentação de Rosa Passos será acompanhada pelo violonista Lula Galvão e pelo baterista Celso de Almeida, professores desta 36ª Oficina de Música de Curitiba, que termina no domingo (27/1). “A música é uma linguagem universal, não importa a língua que você está cantando, a música em si, a melodia já é tudo”, disse Rosa.

Trajetória

A cantora já se apresentou no Teatro Carnegie Hall, em Nova York. Ela também gravou com o contrabaixista Ron Carter, o disco Entre Amigos, que traz composições de Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Noel Rosa, Dolores Duran, entre outros.

Ainda em Nova York, Rosa Passos foi a única brasileira a participar das comemorações do centenário do Jazz, no complexo de artes cênicas Lincoln Center.

Em Curitiba desde terça-feira (22/1), Rosa Passos esteve na Pontifícia Universidade Católica (PUCPR) para conversar com os alunos do curso de Canto. “Quando você cresce, você vira referência e aí você tem que se superar. Estudar mais. Tem que ouvir mais. Tem que ter mais responsabilidade porque você virou um modelo”, disse.

Sobre a Oficina de Música, ela disse que é um movimento que deveria acontecer em todos os Estados. “No país inteiro, porque tem tanto músico bom, jovem, que faz música com seriedade, quer estudar, ir para a frente e não tem essa oportunidade. Acho bom demais”.

Consulte a programação da Oficina de Música no site www.oficinademusica.org.br

Serviço: Show de Rosa Passos e Orquestra à Base de Corda e Orquestra à Base de Sopro

Dia: Sábado, 26/1

Horário: 21h

Local: Guairão

Ingressos: pelo www.diskingressos.com.br ou na bilheteria.