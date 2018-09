Os 60 anos da Bossa Nova são homenageados com exposição no Espaço Cultural IPO

Redação Bem Paraná com assessoria

Nascida em 1958, a Bossa Nova nunca deixou saudades, e é homenageada com a exposição “A Bossa, é Nossa!”, no Espaço Cultural IPO. Quinze artistas produziram trabalhos inéditos, nas mais diferentes linguagens e técnicas artísticas, trazendo a musicalidade, as personalidades e a história deste gênero musical que colocou o Brasil na atmosfera mundial da música. A mostra faz parte da 12ª. Primavera dos Museus, promovida pelo IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus), com a qual o Espaço Cultural participa pela segunda vez em um evento oficial deste órgão federal.

Com curadoria e coordenação dos artistas visuais Carla Schwab e Eloir Jr., o evento em comunhão com o IBRAM, busca enaltecer a musicalidade brasileira através da expressão pictórica e suas possibilidades, enriquecendo o repertório da Bossa com muita arte e, trazendo para esta exposição a conceituada artista aquarelista carioca Sonia Madruga, convidada especial do berço da Bossa.

Segundo os curadores da exposição, cada obra conta com um QR Code (endereço eletrônico) com o qual o público poderá obter informações complementares a respeito dos artistas e dos trabalhos produzidos. “O público poderá interagir com os trabalhos buscando detalhes sobre os artistas e as obras produzidas ou simplesmente conhecer a letra e ouvir a melodia interpretada nos trabalhos artísticos por meio do aparelho celular ou outro dispositivo móvel”, explica Eloir Jr.

Obras em exposição

“Chega de Saudade”, “Desafinado”...“Minha alma canta”, num “Samba de uma nota só”, e da janela vê-se o “Corcovado”...e paisagens sonoras onde desfila a “Garota de Ipanema”, que é a “coisa mais linda” e, é a “Primavera da flor”..., são alguns entre tantos ícones da Bossa , muito bem representados por Ana Lectícia Mansur, Ari Vicentini, Bia Ferreira, Carla Schwab, Celso Parubocz, EloirJr., Katia Velo, Kézia Talisin, Luciana Martins, Luiz Felix, Oswaldo Fontoura Dias, Roberto Mattar, Ruth Mara, Tania Leal e Sonia Madruga (convidada especial do RJ).

“Transcorridos seis décadas do nascimento desta genuína melodia musical, esta senhora Bossa que ainda é Nova, rompe barreiras diplomáticas e coloca sempre em evidência o melhor que o Brasil tem!” , destaca Eloir Jr.



Serviço:

Exposição “A Bossa, é Nossa” - 12a.Primavera dos Museus/IBRAM

De: 03/09 a 03/10/2018 - Horário Livre

Local: Espaço Cultural IPO

Endereço: Rua Goiás, 60 - Água Verde

Térreo

41 – 3314-1500

Curitiba-PR

Entrada franca