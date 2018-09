Os melhores e os piores jogadores do Paraná Clube no PES 2019

Silvio Rauth Filho

Os 20 clubes do Campeonato Brasileiro estão no PES 2019 – Pro Evolution Soccer, game da japonesa Konami. Todos possuem jogadores com nomes reais e habilidades tentando simular a competição real.

Entre os 20 times brasileiros, o Paraná tem o menor “overall” - média geral da qualidade do elenco – com 68. O melhor é o Palmeiras, com 77. Clique aqui para ver a lista completa, no site PES Master.

O jogador do Paraná Clube com maior overall no game é o meia Carlos Eduardo, com 73, seguido pelo atacante Carlos (72), pelo goleiro Richard (72), pelo ponta Silvinho (71), pelo meia Zezinho (71) e pelo lateral Mansur (70). Clique aqui para ver o elenco do time no site PES Master.

Os piores jogadores do Paraná no game são o lateral/meia Gabriel Pires (62), o centroavante Luan Viana (63) e o lateral Junior (63).

O game foi lançado em 28 de agosto, quando o meia Carlos Eduardo e o centroavante Luan Viana já haviam deixado o Paraná.

Os melhores jogadores do Brasileirão são Everton Ribeiro (82), Geromel (82), Luan (81), Arrascaeta (81) e Diego (81).

PROCESSO

Os jogadores de clubes brasileiros não estão presentes nas últimas edições do Fifa, da Eletronic Arts. O motivo é que mais de 70 atletas entraram com ações contra a empresa cobrando uso de imagem. Em decisão em 2ª instância (ainda cabe recurso), o meia Lúcio Flávio (ex-Paraná Clube) conseguiu R$ 110 mil de indenização. Os goleiros Wilson (Coritiba), Vanderlei (ex-Coritiba) e Galatto (ex-Atlético-PR), o meia Paulo Baier (ex-Atlético-PR), o zagueiro Leandro Almeida (ex-Coritiba e Londrina), os atacantes Henrique Almeida (ex-Coritiba), Marcos Aurélio (ex-Coritiba) e Wellington Paulista (ex-Coritiba), o lateral Victor Ferraz (ex-Coritiba) e o volante Léo Gago (ex-Coritiba) também estão na lista de jogadores que processaram a EA.

Devido a disputa judicial, desde o Fifa 17 não há jogadores com nomes reais nos clubes brasileiros.

DIFERENÇA

O Fifa 18 vendeu cerca de 16 milhões de cópias. O PES 2018, aproximadamente 900 mil cópias.